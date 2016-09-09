Долгое эхо 9/11: пять последствий терактов 11 сентября 2001 года

Долгое эхо 9/11: пять последствий терактов 11 сентября 2001 годаМеждународная панорама 9 сентября, 17:49
Пассажиры могут воспользоваться 26 станциями при открытии МЦК 10 сентябряМосква 9 сентября, 17:38
Южный обход Нижнего Новгорода запустят 14 сентябряНовости Нижегородской области 9 сентября, 17:35
Емельяненко не будет драться в Японии в 2016 годуСпорт 9 сентября, 17:25
"Швабе" перевыполнил план за первое полугодие на 10%Новости партнеров 9 сентября, 17:16
"КамАЗ" намерен создать новые десантируемые грузовики для ВДВАрмия и ОПК 9 сентября, 17:10
Специалисты "Швабе" стали призерами чемпионата WorldSkillsНовости партнеров 9 сентября, 17:07
Арбитражный суд отклонил иск к властям Москвы за "ночь длинных ковшей"Общество 9 сентября, 17:03
Компания Panasonic запустила производство телевизоров в БелоруссииЭкономика и бизнес 9 сентября, 16:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Теракты 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне унесли около трех тысяч жизней и стали для американцев точкой отсчета всего современного этапа их истории. В массовом общественном сознании этот водораздел закрепился даже без указания года, просто по обозначению даты на американский манер - 09/11.
Какие последствия имели эти события для страны и для всего мира – в материале ТАСС
Теракты застали власти США врасплох. После атак они начали реформировать и укреплять свои службы разведки и государственной безопасности. Результаты этих усилий неоднозначны. С одной стороны, новых "катастрофических" терактов с тех пор на территории США не было. Американцам удалось вычислить и в мае 2011 года уничтожить в Пакистане без согласования с властями этой страны главаря совершившей теракты группировки "Аль-Каида" Усаму бен Ладена.
С другой стороны, разведка США с тех пор еще много раз допускала промахи в самых разных местах - от Ирака и Сирии до Грузии и Украины; под вопросом и ее роль в недавней попытке госпереворота в Турции.
Власти США скомпрометировали себя и в ситуации с поисками оружия массового уничтожения в Ираке, послужившими в 2003 году поводом для американской агрессии против этой страны и свержения правительства Саддама Хусейна. Война, которую бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан публично называл незаконной и противоречащей Уставу организации, по существу до сих пор не окончена; она унесла уже сотни тысяч жизней и породила на свет "Исламское государство" (ИГ, запрещено в России). Да и в Афганистане США и их союзники воюют с 2001 года до сих пор; там счет погибшим идет на десятки тысяч.
Республиканская администрация Джорджа Буша-младшего провозгласила "войну террору".
Конгресс принял целый пакет "чрезвычайных" законов, резко расширивших полномочия спецслужб, в том числе по использованию "допросов с пристрастием", граничащих с пытками, и ведению тотальной слежки не только за иностранцами, но и за собственным населением. Запечатывались границы, ужесточался иммиграционный и визовой режим. Власти ввели цветовой код для оценки уровня угроз и вольно или невольно усиливали нервозность.
В стране формировалась атмосфера осажденной крепости, деления на "своих" и "чужих". Поощрялось доносительство, непримиримо карались утечки служебной информации и вообще любые отступления от так называемого "патриотического консенсуса". Журналистов увольняли за одно лишь признание того, что боевики "Аль-Каиды", угнавшие пассажирские авиалайнеры и протаранившие ими свои мишени, были лично смелыми людьми.
Во внешней политике также была сделана ставка на силу. Усилилась внутри- и внешнеполитическая пропаганда, укрепился ее аппарат. Пренебрежение нормами международного права наглядно выразилось в создании в юридическом вакууме - на американской военной базе в Гуантанамо на Кубе - концлагеря для содержания и обработки "спецконтингента": людей, захваченных в ходе антитеррористических операций в Афганистане и других местах.
Узники этой "зоны" по сути не имеют официального правового статуса, поскольку военнопленными США их не признают, а в качестве "задержанных" их, по утверждениям властей, можно держать за колючей проволокой чуть ли не бессрочно.
Все эти проявления "высокомерия силы" вызывали неприятие и протесты и в самой Америке, и за ее пределами. Международные опросы свидетельствовали о нарастании в мире антиамериканских настроений. В США одними из первых стали бить тревогу те, у кого был за плечами опыт жизни за "железным занавесом". Так, бывший диссидент Роман Каплан, который в 1986 году на паях с Иосифом Бродским и Михаилом Барышниковым открыл в Нью-Йорке ресторан "Русский самовар", в 2003 году говорил: "Америка была страной нашей мечты, последней границей свободы. А теперь куда нам податься? Не могу поверить, что 30 лет назад удрал от Советов, чтобы оказаться теперь здесь в брежневленде".
В 2008 году новым президентом США был избран молодой демократ Барак Обама. Надежды, которые на него возлагались, были столь велики, что на следующий год ему "авансом" присудили Нобелевскую премию мира.
Однако в Сирии уже более пяти лет полыхает гражданская война. Сотни тысяч человек погибли, многие миллионы - чуть ли не половина населения - стали беженцами в собственной стране и за рубежом. И одной из главных причин тому, по признанию даже самих американцев, изначально вырабатывавших политику в отношении Сирии, было опрометчивое заявление Обамы 18 августа 2011 года о том, что президенту САР Башару Асаду "пришло время уйти".
И Сирия - не единственный пример того, к чему привели демократизаторские "благие намерения" США при Обаме. В этом ряду и Ливия, и некоторые другие страны "арабской весны", вызывавшей поначалу откровенную эйфорию в Вашингтоне. А россияне и украинцы имеют полное право напомнить в этом же контексте и о киевском "евромайдане", Крыму и Донбассе.
В целом в отношениях с другими странами, как показали сенсационные разоблачения Эдварда Сноудена, США шпионили даже за главами государств, включая канцлера Германии Ангелу Меркель и экс-президента Бразилии Дилму Руссефф.
Самое же главное - в том, что война, объявленная Америке экстремистами 11 сентября 2001 года, продолжается, причем на навязанных ими условиях. Не имея регулярной армии, они изначально собирались вести ее с помощью террора. И действительно терроризируют теперь и США, и Европу, захлестываемую потоками беженцев. Пусть и без "скоординированных массированных атак", а усилиями террористов-одиночек, но безостановочно, беспощадно и без особого разбора в плане направления ударов.
В Орландо в июне нынешнего года атаковали гей-клуб, в Сан-Бернардино в декабре прошлого - центр помощи инвалидам, в Бостоне в 2013 году - спортсменов и зрителей на финише местного марафона, в Форт-Худе в 2009 году - персонал и пациентов медицинского центра на военной базе. В последнем случае нападение совершил офицер армии США, находившийся на действительной военной службе. В общем перечне терактов за последние годы - десятки кровопролитных атак.
Власти США не признают, что Америка и Европа запуганы джихадистами, но и не отрицают, что находятся "в состоянии войны" с ними. Пресс-секретаря Белого дома Джошуа Эрнеста недавно просили в очередной раз прояснить взгляды Обамы на этот счет, и он ответил: "наш президент не раз указывал, что 09/11 "Аль-Каида" объявила войну Соединенным Штатам, и с тех пор мы с ними воюем".
Террористам труднее проникнуть в нашу страну, а если уж проникнут, - труднее совершить что-то из ряда вон выходящее. Но мы не залатали некоторые из наиболее угрожающих прорех в сфере безопасности. Хуже того, как напомнила бойня в Орландо, в мире становится все больше тех, кто хочет использовать эти прорехи. Это в том числе и люди, которые живут среди нас и которые в США могут свободно приобрести оружие военных образцов. Их не останавливает перспектива собственной гибели, они охотно берутся за менее амбициозные дела, чем 9/11. Соответственно их атаки гораздо труднее вычислять заблаговременно. Наши оборонительные рубежи гораздо прочнее, но то, от чего приходится защищаться, прогрессирует опережающими темпами Журнал Atlantic
Андрей Шитов, Вашингтон