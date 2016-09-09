Долгое эхо 9/11: пять последствий терактов 11 сентября 2001 года

Теракты 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне унесли около трех тысяч жизней и стали для американцев точкой отсчета всего современного этапа их истории. В массовом общественном сознании этот водораздел закрепился даже без указания года, просто по обозначению даты на американский манер - 09/11.

Какие последствия имели эти события для страны и для всего мира – в материале ТАСС

Реформы в сфере госбезопасности и укрепление службы разведки

Теракты застали власти США врасплох. После атак они начали реформировать и укреплять свои службы разведки и государственной безопасности. Результаты этих усилий неоднозначны. С одной стороны, новых "катастрофических" терактов с тех пор на территории США не было. Американцам удалось вычислить и в мае 2011 года уничтожить в Пакистане без согласования с властями этой страны главаря совершившей теракты группировки "Аль-Каида" Усаму бен Ладена.

С другой стороны, разведка США с тех пор еще много раз допускала промахи в самых разных местах - от Ирака и Сирии до Грузии и Украины; под вопросом и ее роль в недавней попытке госпереворота в Турции.

Власти США скомпрометировали себя и в ситуации с поисками оружия массового уничтожения в Ираке, послужившими в 2003 году поводом для американской агрессии против этой страны и свержения правительства Саддама Хусейна. Война, которую бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан публично называл незаконной и противоречащей Уставу организации, по существу до сих пор не окончена; она унесла уже сотни тысяч жизней и породила на свет "Исламское государство" (ИГ, запрещено в России). Да и в Афганистане США и их союзники воюют с 2001 года до сих пор; там счет погибшим идет на десятки тысяч.

Расширение полномочий спецслужб

Республиканская администрация Джорджа Буша-младшего провозгласила "войну террору".

Конгресс принял целый пакет "чрезвычайных" законов, резко расширивших полномочия спецслужб, в том числе по использованию "допросов с пристрастием", граничащих с пытками, и ведению тотальной слежки не только за иностранцами, но и за собственным населением. Запечатывались границы, ужесточался иммиграционный и визовой режим. Власти ввели цветовой код для оценки уровня угроз и вольно или невольно усиливали нервозность.

В стране формировалась атмосфера осажденной крепости, деления на "своих" и "чужих". Поощрялось доносительство, непримиримо карались утечки служебной информации и вообще любые отступления от так называемого "патриотического консенсуса". Журналистов увольняли за одно лишь признание того, что боевики "Аль-Каиды", угнавшие пассажирские авиалайнеры и протаранившие ими свои мишени, были лично смелыми людьми.

Ставка на силу во внешней политике

Во внешней политике также была сделана ставка на силу. Усилилась внутри- и внешнеполитическая пропаганда, укрепился ее аппарат. Пренебрежение нормами международного права наглядно выразилось в создании в юридическом вакууме - на американской военной базе в Гуантанамо на Кубе - концлагеря для содержания и обработки "спецконтингента": людей, захваченных в ходе антитеррористических операций в Афганистане и других местах.

Узники этой "зоны" по сути не имеют официального правового статуса, поскольку военнопленными США их не признают, а в качестве "задержанных" их, по утверждениям властей, можно держать за колючей проволокой чуть ли не бессрочно.

Все эти проявления "высокомерия силы" вызывали неприятие и протесты и в самой Америке, и за ее пределами. Международные опросы свидетельствовали о нарастании в мире антиамериканских настроений. В США одними из первых стали бить тревогу те, у кого был за плечами опыт жизни за "железным занавесом". Так, бывший диссидент Роман Каплан, который в 1986 году на паях с Иосифом Бродским и Михаилом Барышниковым открыл в Нью-Йорке ресторан "Русский самовар", в 2003 году говорил: "Америка была страной нашей мечты, последней границей свободы. А теперь куда нам податься? Не могу поверить, что 30 лет назад удрал от Советов, чтобы оказаться теперь здесь в брежневленде".

"Арабская весна" и "евромайдан"

В 2008 году новым президентом США был избран молодой демократ Барак Обама. Надежды, которые на него возлагались, были столь велики, что на следующий год ему "авансом" присудили Нобелевскую премию мира.

СПЕЦПРОЕКТ От "арабской весны" до Третьей мировой войны Свержение правящих режимов в странах Ближнего Востока и Северной Африки привело к радикализации ислама и росту экстремизма

Однако в Сирии уже более пяти лет полыхает гражданская война. Сотни тысяч человек погибли, многие миллионы - чуть ли не половина населения - стали беженцами в собственной стране и за рубежом. И одной из главных причин тому, по признанию даже самих американцев, изначально вырабатывавших политику в отношении Сирии, было опрометчивое заявление Обамы 18 августа 2011 года о том, что президенту САР Башару Асаду "пришло время уйти".

И Сирия - не единственный пример того, к чему привели демократизаторские "благие намерения" США при Обаме. В этом ряду и Ливия, и некоторые другие страны "арабской весны", вызывавшей поначалу откровенную эйфорию в Вашингтоне. А россияне и украинцы имеют полное право напомнить в этом же контексте и о киевском "евромайдане", Крыму и Донбассе.

В целом в отношениях с другими странами, как показали сенсационные разоблачения Эдварда Сноудена, США шпионили даже за главами государств, включая канцлера Германии Ангелу Меркель и экс-президента Бразилии Дилму Руссефф.

Усиление терроризма

Самое же главное - в том, что война, объявленная Америке экстремистами 11 сентября 2001 года, продолжается, причем на навязанных ими условиях. Не имея регулярной армии, они изначально собирались вести ее с помощью террора. И действительно терроризируют теперь и США, и Европу, захлестываемую потоками беженцев. Пусть и без "скоординированных массированных атак", а усилиями террористов-одиночек, но безостановочно, беспощадно и без особого разбора в плане направления ударов.

Галерея 10 фото Галерея © AP Photo/Michel Euler 10 крупнейших терактов в мире

В Орландо в июне нынешнего года атаковали гей-клуб, в Сан-Бернардино в декабре прошлого - центр помощи инвалидам, в Бостоне в 2013 году - спортсменов и зрителей на финише местного марафона, в Форт-Худе в 2009 году - персонал и пациентов медицинского центра на военной базе. В последнем случае нападение совершил офицер армии США, находившийся на действительной военной службе. В общем перечне терактов за последние годы - десятки кровопролитных атак.

Власти США не признают, что Америка и Европа запуганы джихадистами, но и не отрицают, что находятся "в состоянии войны" с ними. Пресс-секретаря Белого дома Джошуа Эрнеста недавно просили в очередной раз прояснить взгляды Обамы на этот счет, и он ответил: "наш президент не раз указывал, что 09/11 "Аль-Каида" объявила войну Соединенным Штатам, и с тех пор мы с ними воюем".

Террористам труднее проникнуть в нашу страну, а если уж проникнут, - труднее совершить что-то из ряда вон выходящее. Но мы не залатали некоторые из наиболее угрожающих прорех в сфере безопасности. Хуже того, как напомнила бойня в Орландо, в мире становится все больше тех, кто хочет использовать эти прорехи. Это в том числе и люди, которые живут среди нас и которые в США могут свободно приобрести оружие военных образцов. Их не останавливает перспектива собственной гибели, они охотно берутся за менее амбициозные дела, чем 9/11. Соответственно их атаки гораздо труднее вычислять заблаговременно. Наши оборонительные рубежи гораздо прочнее, но то, от чего приходится защищаться, прогрессирует опережающими темпами Журнал Atlantic

Андрей Шитов, Вашингтон