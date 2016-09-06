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Трамп: Путин не воспринимает Клинтон всерьез и смеется, когда видит ее

Международная панорама
6 сентября, 23:46 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
Также по мнению политика, было бы очень хорошо, если бы Россия и США вместе проводили крупные атаки против боевиков
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© AP Photo/Ross D. Franklin, File

НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. США следует наладить отношения с Россией, чтобы общими силами разгромить запрещенную в РФ террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ).

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Такое мнение высказал во вторник во время встречи со своими сторонниками в Вирджинии кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп.

"Разве было бы неплохо поладить с Россией и покончить с ИГ? - сказал миллиардер. - Ведь России ИГ не нравится так же сильно, как и нам". "Было бы очень хорошо, если бы Россия вместе с нами проводила крупные атаки против ИГ", - добавил он.

В связи с этим Трамп раскритиковал жесткую риторику по отношению к РФ, с которой выступает его соперница-демократка Хиллари Клинтон. "Нам необходимо ладить с определенными странами" вместо того, чтобы произносить в их адрес "резкие заявления", убежден республиканец.

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Трамп также высказал мнение, что президент России Владимир Путин не воспринимает Клинтон всерьез и смеется, когда видит ее. "Путин смотрит на нее (Клинтон) и смеется", - сказал миллиардер, ничем, однако, не подкрепив своих утверждений.

Он также обвинил президента США Бараку Обаму и занимавшую ранее должность госсекретаря Клинтон в том, что их политика на Ближнем Востоке и принятые ими решения привели к образованию ИГ. "ИГ даже не образовалось бы, если бы нашей страной правили нормальные лидеры", - сказал Трамп. "Сейчас, как я слышал, ИГ действует на территории 28 стран и распространяет свое влияние на все новые территории", - утверждал республиканец, добавив, что формированию группировки способствовали "плохие решения и глупость Хиллари Клинтон и Барака Обамы".

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ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ"
"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.

ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года).

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

Инфографика &quot;Исламское государство&quot; в Ираке и Сирии "Исламское государство" в Ираке и Сирии

Территории под контролем боевиков, иностранные наемники в рядах террористической группировки и крупнейшие теракты ИГ - в инфографике ТАСС

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Персоны
Обама, Барак Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари
Темы
Президентские выборы в США Борьба с "Исламским государством"
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