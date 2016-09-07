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В Совете Европы ждут от Киева расследования нападения на "Интер"

Международная панорама
7 сентября, 2:35 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 7, сентября. /ТАСС
В официальном заявлении генсека подчеркивается неприемлемость любого насилия в отношении представителей прессы
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ПАРИЖ, 7 сентября. /ТАСС/. Совет Европы призвал во вторник вечером украинские власти расследовать нападения на студию телеканала "Интер" и ее сотрудников. С таким заявлением от имени генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда выступил его официальный представитель.

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"Мы обращаем внимание на обязанность всех государств-членов Совета Европы, включая Украину, гарантировать свободу печати и безопасность журналистов, - указывается в заявлении. - Это неотъемлемое условие развития подлинной дипломатии".

По словам официального представителя, "любое насилие в отношении журналистов или запугивание представителей прессы неприемлемы". "Мы призываем украинские власти расследовать нападения на студию телеканала "Интер" и ее сотрудников", - подчеркнули в Совете Европе.

В воскресенье 4 сентября возле одного из зданий "Интера" в Киеве около 20 неизвестных в камуфляже установили палатки и скандировали лозунги, суть которых сводилась к обвинениям сотрудников телеканала в пророссийских взглядах. Митингующие начали жечь шины у центрального входа, практически одновременно они прорвались внутрь здания, где подожгли телестудию. Украинская полиция задержала восемь подозреваемых в поджоге, но затем их отпустила, выписав административные протоколы. В результате пожара за медицинской помощью обратились несколько сотрудников телеканала.

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