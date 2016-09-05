МИД РФ призывает "кураторов" Киева дать оценку поджогу в здании телеканала "Интер"

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. МИД РФ призывает политических "кураторов" Киева, международные институты и правозащитные организации дать оценку поджогу здания телеканала "Интер" в Киеве. Об этом заявили в МИД РФ.
"С возмущением и глубокой тревогой восприняли известие об очередном факте грубого нарушения принципа свободы выражения мнения и безопасности СМИ и журналистов на Украине - поджоге в здании телеканала "Интер" в Киеве и происходящих вокруг него акциях, в результате которых, к сожалению, есть пострадавшие, - сообщили в российском дипведомстве. - Налицо очередное подтверждение плачевной ситуации с соблюдением прав человека в этой стране, наглядная демонстрация искусственно созданной атмосферы ненависти и страха, болезненного восприятия любых альтернативных точек зрения".
Как от метили в министерстве, "такова истинная цена провозглашаемой Киевом приверженности европейским стандартам и соответствующим международным обязательствам Украины".
"Ситуацию в этой сфере усугубляет еще и то, что властные структуры не просто попустительствуют местным националистическим и экстремистским организациям, - продолжили в МИД РФ. - Некоторые высокопоставленные лица своими заявлениями откровенно подстрекают последних на противоправные действия".
"Вновь призываем политических "кураторов" Киева и профильные международные институты и медийные правозащитные организации дать принципиальную юридическую и моральную оценку действиям экстремистов и потребовать покончить с целенаправленной политикой подавления в стране свободы слова", - заявили в МИД РФ.
4 сентября возле одного из зданий телеканала "Интер" в Киеве около 20 неизвестных в камуфляже установили палатки и скандировали лозунги, обвиняя сотрудников телеканала в пророссийских взглядах. Митингующие начали жечь шины у центрального входа. Позднее они прорвались внутрь здания, где подожгли телестудию.