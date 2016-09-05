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Порошенко поручил генпрокурору расследовать нападение на телеканал "Интер"

Международная панорама
5 сентября, 14:04 UTC+3 КИЕВ 5, сентября. /ТАСС
Говоря о поджоге здания телеканала, президент Украины подчеркнул недопустимость подобных действий
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© Скриншот с видео Vesti.ru

КИЕВ, 5 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко поручил генеральному прокурору Юрию Луценко взять под личный контроль расследование нападения на телеканал "Интер".

"Я поручил генеральному прокурору взять расследование под личный контроль, потому что остается много вопросов", - приводит слова Порошенко его пресс-служба.

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Он также поручил главе МВД Арсену Авакову "приложить максимальные усилия для обеспечения правопорядка на улицах Киева". "Украинская власть способна обеспечить безопасность и порядок на улицах Киева и всей Украины. В любом случае, не будет допущено эскалации насилия. Это наше принципиальное задачи и я уверен, что это будет обеспечено", - сказал Порошенко.

При этом президент заявил о недопустимости подобных действий. "Недопустимо, чтобы кто-то врывался (в здание), поджигал - я уверен в том, что это не имеет никакого отношения к патриотам. Сегодня это больше вредит Украине, чем любые контакты с провокаторами", - отметил глава украинского государства.

Пожар в здании, в котором находится новостная служба телеканала "Интер", произошел в воскресенье, 4 августа. Как выяснилось, группа лиц из 20 человек установила туристические палатки и принесла шины. Впоследствии, по информации полиции, шины подожгли и бросили в здание дымовую шашку, что стало причиной начала пожара.

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