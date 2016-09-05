Представитель телеканала "Интер": поджог офиса был тщательно спланирован

КИЕВ, 5 сентября. /ТАСС/. Поджог здания телеканала "Интер" в Киеве был тщательно организован профессионалами. Об этом заявил директор компании "Национальные информационные системы" (входит в Inter Media Group) Александр Пилипец.

"Работали специалисты, профессионалы, это без сомнения. Отдельные организованные группы людей ходили и поджигали студию в разных местах, знали куда заходить, куда бежать и как отступать", - сказал он в эфире телеканала News One.

Пилипец также отметил, что поджигатели специально забрызгивали камеры наблюдения, создавали панику среди сотрудников канала. "Все вещественные доказательства поджога, которые не изъяли сотрудники МВД, лежат в помещении телеканала, в частности, строительные каски и газовые баллоны", - уточнил он.

В воскресенье, 4 сентября, возле одного из зданий "Интера" в Киеве около 20 неизвестных в камуфляжах установили палатки и скандировали лозунги, суть которых сводилась к обвинениям сотрудников телеканала в пророссийских взглядах. Митингующие начали жечь шины у центрального входа.

Позднее они прорвались внутрь здания, где подожгли телестудию. Часть сотрудников успели покинуть строение через центральный выход, остальные укрылись на крыше, откуда их эвакуировали по пожарным лестницам прибывшие спасатели. В результате пожара одна из сотрудниц сломала ногу, также пострадал оператор.

Украинская полиция задержала восемь подозреваемых в поджоге "Интера", затем их отпустили, выписав административные протоколы. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что "есть основания для открытия дел по статьям "хулиганство" и "умышленная порча имущества". В то же время он озвучил версию о том, что сотрудники телеканала сами являются организаторами поджога.

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