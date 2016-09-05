Представитель телеканала "Интер": поджог офиса был тщательно спланирован

Нетаньяху рассматривает предложение о проведении в РФ переговоров с главой ПалестиныМеждународная панорама 5 сентября, 13:39
ГМИИ им. Пушкина запустил прогулки по музею в виртуальной реальностиКультура 5 сентября, 13:37
Вертолет Ми-8 авиакомпании "Ямал" совершил вынужденную посадку в ЯНАОНовости Урала 5 сентября, 13:28
Пассажиропоток на Керченской переправе в январе-августе вырос на 28%Транспорт 5 сентября, 13:25
Минобрнауки хочет ввести штрафы в 100-300 тыс. руб. за нарушения на экзамене для мигрантовОбщество 5 сентября, 13:19
Первые после возобновления чартеров с Турцией туры проданы за считанные дниОбщество 5 сентября, 13:15
Источник: в офисе группы компаний "Ренова" Виктора Вексельберга идут обыскиПроисшествия 5 сентября, 13:11
Люди в зоне паводка в Приморье жалуются на цены и недостаток продуктовПроисшествия 5 сентября, 13:02
Россия может присоединиться к заморозке добычи нефти в случае принятия такого решенияЭкономика и бизнес 5 сентября, 12:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 5 сентября. /ТАСС/. Поджог здания телеканала "Интер" в Киеве был тщательно организован профессионалами. Об этом заявил директор компании "Национальные информационные системы" (входит в Inter Media Group) Александр Пилипец.
"Работали специалисты, профессионалы, это без сомнения. Отдельные организованные группы людей ходили и поджигали студию в разных местах, знали куда заходить, куда бежать и как отступать", - сказал он в эфире телеканала News One.
Пилипец также отметил, что поджигатели специально забрызгивали камеры наблюдения, создавали панику среди сотрудников канала. "Все вещественные доказательства поджога, которые не изъяли сотрудники МВД, лежат в помещении телеканала, в частности, строительные каски и газовые баллоны", - уточнил он.
В воскресенье, 4 сентября, возле одного из зданий "Интера" в Киеве около 20 неизвестных в камуфляжах установили палатки и скандировали лозунги, суть которых сводилась к обвинениям сотрудников телеканала в пророссийских взглядах. Митингующие начали жечь шины у центрального входа.
Позднее они прорвались внутрь здания, где подожгли телестудию. Часть сотрудников успели покинуть строение через центральный выход, остальные укрылись на крыше, откуда их эвакуировали по пожарным лестницам прибывшие спасатели. В результате пожара одна из сотрудниц сломала ногу, также пострадал оператор.
Украинская полиция задержала восемь подозреваемых в поджоге "Интера", затем их отпустили, выписав административные протоколы. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что "есть основания для открытия дел по статьям "хулиганство" и "умышленная порча имущества". В то же время он озвучил версию о том, что сотрудники телеканала сами являются организаторами поджога.