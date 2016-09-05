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СМИ: протестующие не дают сотрудникам пройти в здание телеканала "Интер"

Международная панорама
5 сентября, 10:25 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 5, сентября. /ТАСС
Участники митинга пишут на стенах здания лозунги, критикующие политику вещания канала
Материал из 1 страницы
© Максим Никитин/ТАСС

КИЕВ, 5 сентября. /ТАСС/. Несколько десятков протестующих блокируют проход сотрудников в здание телеканала "Интер" в Киеве, которое накануне подожгли злоумышленники. Об этом сообщили в эфире украинского телеканала News One.

Протестующие заблокировали подходы к зданию и не пропускают на работу сотрудников канала. Митингующие также пишут на стенах здания лозунги, критикующие политику вещания "Интера".

Поджог "Интера"

В воскресенье, 4 сентября, возле одного из зданий "Интера" в Киеве около 20 неизвестных в камуфляжах установили палатки и скандировали лозунги, обвиняя сотрудников телеканала в пророссийских взглядах. Митингующие начали жечь шины у центрального входа. Позднее они прорвались внутрь здания, где подожгли телестудию.

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Часть сотрудников успела покинуть строение через центральный выход, остальные укрылись на крыше, откуда их эвакуировали по пожарным лестницам прибывшие спасатели. В результате пожара одна из сотрудниц сломала ногу, а также пострадал оператор.

Прибывшие полицейские несколько человек, среди них, по словам представителя МВД Артема Шевченко, было несколько участников боевых действий в Донбассе. Однако, как сообщила в понедельник глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе, восемь подозреваемых были отпущены.

"Вчера мы задержали восемь человек, на которых были составлены административные протоколы, на сегодня задержанных нет", - заявила она в эфире NewsOne.

Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк ранее заявил, что "есть основания для открытия дел по статьям "хулиганство" и "умышленная порча имущества". В то же время он озвучил версию о том, что сотрудники телеканала сами являются организаторами поджога.

"Нужно найти, кто это сделал"

Найти виновных потребовал также премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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"Должно быть верховенство права, должен быть закон, и то, что вчера произошло на телеканале, не входит в понимание любого нормально человека, поэтому сегодня важное задание для правоохранительной системы - возможно, это банально звучит, но нужно найти, кто это сделал, кому это было выгодно", - сказал Гройсман на открытии Межведомственного центра по выявлению и предотвращению нарушений законодательства в таможенной сфере.

По его словам, поджог был выгоден тем, "кто хочет показать, что на Украине нет покоя, что ситуация дестабилизируется". "Но важно, чтобы правоохранительная система дала адекватный ответ: кто сделал, какая была цель и чтобы эти люди были наказаны", - подчеркнул он.

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