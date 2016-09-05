Украинская оппозиция: руководство МВД должно уйти в отставку после ЧП в здании "Интера"

КИЕВ, 5 сентября. /ТАСС/. Руководство министерства внутренних дел Украины должно уйти в отставку после поджога одного из зданий телеканала "Интер". Об этом заявил в понедельник глава фракции "Оппозиционный блок" в Верховной раде Юрий Бойко.

"Мы видим, что правоохранительные органы в стране бездействуют, наш блок считает, что руководство ведомства должно уйти в отставку", - сказал Бойко.

При этом он выразил мнение, что постановление об отставке главы МВД Арсена Авакова "поддержат не только в парламенте, но и во всей стране". "Думаю, что вся страна ждет, когда руководство МВД Украины уйдет в отставку", - отметил он и добавил, что судьба первых лиц МВД зависит от воли правящей коалиции. "Пока я такой воли с их стороны не вижу", - сказал Бойко.

По его мнению, поджог телеканала "Интер" "произошел как минимум из-за бездеятельности правоохранительных органов". "Мы надеемся, что правоохранительные органы установят, кто конкретно является заказчиком поджога. Мы надеемся на объективное расследование, но будем проводить и собственное расследование. Ведь завтра нет гарантий, что не будет сожжен какой-то другой телеканал", - добавил он.

Пожар в здании, в котором находится новостная служба телеканала "Интер", произошел в воскресенье, 4 августа. Как выяснилось, группа лиц из 20 человек установила туристические палатки и принесла шины. Впоследствии, по информации полиции, шины подожгли и бросили в здание дымовую шашку, что стало причиной начала пожара.