Число пострадавших при нападении на телеканал "Интер" в Киеве увеличилось до пяти

КИЕВ, 4 сентября. /ТАСС/. Количество пострадавших при поджоге в здании телеканала "Интер" в Киеве, который устроила группа злоумышленников, увеличилось до пяти человек. Об этом сообщили в редакции программы "Подробности", которая выходит на "Интере" и чье помещение находится в этом же здании.

"В связи с поджогом редакции "Подробностей" пострадали пять человек, все они были госпитализированы",- говорится в сообщении на сайте программы. При этом уточняется, что "множество сотрудников в шоковом состоянии и обгорелым лицом". Ранее сообщалось об одной пострадавшей.

Прибывшие полицейские задержали шесть человек, которых подозревают в участии в беспорядках. "Да, среди них несколько участников боевых действий (в Донбассе), бывшие военнослужащие одной их механизированных бригад Вооруженных сил Украины, они выражали свою политическую позицию, и теперь нужно восстановить дальнейший ход событий: кто именно устроил пожар", - заявил в эфире телеканала "112.Украина" представитель МВД Артем Шевченко.

У здания телеканала "Интер" на улице Щусева в Киеве сегодня около 20 неизвестных установили туристические палатки и начали скандировать лозунги, суть которых сводилась к обвинению сотрудников телеканала в пророссийских взглядах. После этого они подожгли автомобильные покрышки у центрального входа. Одновременно примерно 15 злоумышленников прорвались в помещения редакции, где подожгли имущество телеканала.

После возгорания часть сотрудников успела покинуть здание через центральный выход, остальные - 25 человек - укрылись на крыше, откуда их по пожарным лестницам эвакуировали прибывшие спасатели. По сообщению телеканала, огнем уничтожена телестудия компании. В настоящий момент пожар полностью ликвидирован.

Как заявил в эфире телеканала "112.Украина" советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, по факту происшествия "есть основания для открытия дел по статьям о хулиганстве и умышленной порче имущества". В то же время он озвучил версию о том, что сотрудники телеканала сами организовали инцидент. "Может быть, это была провокация, а может и сами сотрудники "Интера" это сделали", - считает он.

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