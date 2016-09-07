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WSJ: США после освобождения американцев отправили в Иран самолетом $1,7 млрд наличными

Международная панорама
7 сентября, 5:46 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
Указанные средства были предоставлены Тегерану в швейцарских франках, евро и другой иностранной валюте
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НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Власти США после освобождения нескольких американских заключенных в Иране трижды отправляли в эту страну самолет с деньгами и предоставили руководству ИРИ в общей сложности $1,7 млрд наличными. О новых подробностях этой операции, из-за которой администрацию Обамы подвергают жесткой критике в США, сообщила во вторник электронная версия газеты The Wall Street Journal.

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"По словам чиновников в Конгрессе США, для которых провели брифинги сотрудники Госдепартамента, Минфина и Минюста, после доставки $400 млн наличными в Иран в январе администрация в течение следующих 19 дней осуществила две другие такие отправки на сумму $1,3 млрд", - отмечается в материале. Указанные средства были предоставлены Тегерану в швейцарских франках, евро и другой иностранной валюте.

Вашингтон не отрицает факт отправки средств, но многие подробности указанной операции власти США не раскрывают. Официальные представители утверждают, что эти деньги не были выкупом за освобождение четверых американцев из иранских тюрем. По информации Белого дома, речь шла о возвращении Тегерану средств, которые тот еще в 1979 году выплатил за американское оружие. Из-за свержения в том же году шаха Ирана ни оружия, ни денег новые власти страны тогда так и не получили.

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Республиканская оппозиция в США жестко критиковала Белый дом за предполагаемые уступки Тегерану. Консервативные СМИ однозначно трактуют отправку в Иран огромной суммы наличными как выкуп. Это, как отмечают обозреватели, ослабляет позиции кандидата в президенты США от правящей Демократической партии экс-госсекретаря страны Хиллари Клинтон.

В январе этого года США объявили о достижении договоренности с Ираном об обмене заключенными, находящимися в тюрьмах двух стран и имеющими двойное гражданство. Власти ИРИ освободили четырех человек - журналиста Джейсона Резаяна, военнослужащего Амира Хекмати, а также Саида Абедини и Носратуллу Хосрави-Родсари и еще пятого американца, который не был частью общей сделки. В ответ Вашингтон освободил семерых иранцев, находившихся в заключении в США.

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