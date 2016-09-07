В Верховной раде опасаются "социального взрыва" из-за роста тарифов

КИЕВ, 7 сентября. /ТАСС/. В Верховной раде Украины растут опасения относительно возможности нового "социального взрыва" в стране из-за резкого роста цен на коммунальные услуги для населения. В официальной повестке дня осенней сессии, открывшейся на этой неделе, вопрос о тарифах не значится. Но именно он обсуждается в первую очередь среди депутатов в перерывах между заседаниями парламента.

Нечем платить

Еще до начала отопительного сезона 2016-2017 годов долги населения за жилищно-коммунальные услуги составили не меньше 12 млрд гривен ($453 млн), люди просто не в силах будут платить по новым тарифам, ведь реальная заработная плата тоже снизилась из-за инфляции Сергей Соболев заместитель главы фракции "Батькивщина"

По его мнению, если власть не учтет факт неплатежеспособности людей, протесты неизбежны. "Под давлением улицы, протестов масс, оппозиции, нашим давлением правительство пойдет на снижение тарифов, но тогда уже позиция правительства не будет играть особой роли", - прогнозирует депутат, предлагая уже сейчас "менять саму политику формирования тарифов, ломать коррупцию".

По мнению главы фракции "Оппозиционный блок" Юрия Бойко, гнев народа растет с каждым днем.

"Мы надеемся, что у правительства Владимира Гройсмана хватит ума снизить их (тарифы)", - сказал Бойко, добавив, что в противном случае новый "майдан" неизбежен.

Президент молчит

Президент Петр Порошенко, выступая во вторник с ежегодным послании к парламенту, не ответил на основной вопрос, волнующий украинцев, - материальный, заявил внефракционный депутат Верховной рады, член парламентского комитета по вопросам борьбы с коррупцией Дмитрий Добродомов.

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"Нет стратегии преодоления бедности, куда скатывается все больше украинцев. Проблемы со следующим траншем МВФ создают серьезные риски. В этих условиях не стоит рассчитывать и на то, что власть сама пойдет на снижение тарифов", - прогнозирует Добродомов.

Поэтому оспорить решения украинских властей о тотальном повышении тарифов в судебном порядке пытается "Батькивщина".

"Провластное большинство в парламенте делает все, чтобы необоснованные тарифы, повышенные в несколько раз, не были снижены, поэтому в парламенте решить тарифный вопрос через создание временной следственной комиссии не получилось. Мы пошли судебным путем, и на 30 сентября запланировано следующее заседание Окружного административного суда города Киева, где начнется рассмотрение по существу нашего иска в отношении Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), о неправомерности повышения тарифов на тепло и горячую воду", - уточнил Сергей Соболев.

В партии Юлии Тимошенко рассчитывают "на адекватное решение" суда, добавил Соболев, имея в виду отмену решения о повышении тарифов "в интересах энергетических олигархов, которые обворовывают страну".

Дело за "спичкой"

На этом фоне лидера фракции Радикальной партии Олега Ляшко призывают не забывать недавнюю историю страны.

"Если вспомнить (времена) Виктора Януковича, то тогда тоже была ситуация, когда никто не ждал таких событий, власть тоже была уверена в себе. Но Украина настолько уникальна, что здесь даже "спичка", незначительное событие, может разжечь огонь народного гнева", - говорит ее представитель в Раде Андрей Артеменко.

В связи с этим, по его мнению, масштабный социальный протест на Украине вполне реален.

"Народный гнев - недовольство условиями жизни, экономической ситуацией, парламентом, правительством, президентом, - растет с каждым днем. Поэтому считаю, что все возможно", - отметил радикал.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник предполагает, что вероятность массовых протестов на Украине в предстоящий осенне-зимний период достигает 80%. Это связано с тем, уточнил эксперт, что "ежегодно украинцев грабят посредством необоснованных тарифов и коррупции в сфере ЖКХ на 50 - 140 млрд гривен ($1,9-$5 млн)".

Как растут тарифы

Цены на коммунальные услуги на Украине заметно повышаются второй год подряд. Так, с 1 мая 2015 года тарифы на отопление выросли на 71,5%, а на горячую воду - на 57%. Газ для населения вырос в цене практически втрое, а электроэнергия - на 70%.

НКРЭКУ еще в феврале 2015 года приняла решение о повышении тарифов на электроэнергию для населения в пять этапов в течение двух лет. Первого марта 2016 года произошло первое повышение цен, в среднем на 25%. С 1 сентября вновь произошло подорожание еще на 25%. Следующий рост тарифов на электроэнергию запланирован с 1 марта 2017 года.

Для облегчения бремени оплаты за энергию и коммунальные услуги правительство ввело для украинцев систему субсидий. Их получают сегодня уже более 5,5 млн малообеспеченных граждан. Однако в связи с повышением тарифов на электроэнергию их число, по данным экспертов, увеличится еще на миллион. Такую цифру даже в правительстве считают критической.