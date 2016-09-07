В ООН считают, что от переговоров между Россией и США зависит будущее Сирии

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ООН, 7 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Россия и США играют ключевую роль в урегулировании конфликта в Сирии и им необходимо достичь договоренностей о запуске политического процесса в стране. Об этом заявил в среду журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя предстоящие в Женеве переговоры между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Джоном Керри.
"Мы осознаем и неоднократно подчеркивали критически важную и лидирующую роль как Российской Федерации, так и Соединенных Штатов, которые являются сопредседателями Международной группы поддержки Сирии. Их лидерство критически важно, так же как и тот факт, что им нужно договориться между собой о будущем политического процесса в Сирии, чтобы принести народу Сирии заслуженный мир и оказать им поддержку, которая так необходима", - сказал Дюжаррик.
Как сообщило в среду российское внешнеполитическое ведомство, Лавров и Керри по итогам телефонной беседы договорились провести переговоры по Сирии 8-9 сентября в Женеве. Ранее замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов не исключил возможности присоединения к переговорам спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры. Он также отметил, что от хода российско-американских дипломатических контактов будет зависеть возобновление межсирийских переговоров.
Дискуссии между Дамаском и оппозицией прервались в Женеве в конце апреля, не приведя к серьезным результатам, а сроки их возобновления неоднократно сдвигались. Во вторник официальный представитель генсека заявил, что ООН сделает все возможное, чтобы сблизить позиции сторон конфликта.