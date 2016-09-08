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Глава Пентагона: РФ и США далеки от соглашения по Сирии

Международная панорама
8 сентября, 1:42 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Илья Дмитрячев
Картер утверждает, что Россия своей поддержкой режима президента Башара Асада сделала конфликт в Сирии более опасным, затяжным и жестоким
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Министр обороны США Эштон Картер

Министр обороны США Эштон Картер

© AP Photo/Jacquelyn Martin

ЛОНДОН, 8 сентября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Вашингтон и Москва далеки от заключения соглашения по Сирии. Такое мнение выразил в среду, выступая на пресс-конференции в британской столице, министр обороны США Эштон Картер.

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По его словам, которые приводит агентство Reuters, госсекретарь США Джон Керри не делал бы попыток провести еще одну встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, если бы не был уверен в успехе. При этом шеф Пентагона добавил: "Нам предстоит еще долгий путь, чтобы дойти до этого момента".

В МИД РФ сообщили в среду, что Лавров и Керри договорились провести в Женеве 8-9 сентября переговоры по Сирии. Как отметили на Смоленской площади, "в соответствии с поручением президентов России и США по итогам их беседы 5 сентября "на полях" саммита "Группы двадцати" главы внешнеполитических ведомств проработали остающиеся детали договоренностей о налаживании российско-американского взаимодействия в борьбе с действующими в Сирии террористическими группировками, расширении гуманитарного доступа и запуске межсирийского политического процесса".

Между тем Вашингтон пока не подтвердил информацию о поездке Керри в Швейцарию.

"К сожалению, Россия своей поддержкой режима (президента Башара) Асада сделала конфликт в Сирии более опасным, затяжным и жестоким, - утверждал Картер. - Это способствовало появлению того, что президент (США Барак) Обама назвал в минувшие выходные дни "пробелами в доверии", которые существуют между двумя нашими странами".

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Картер, Эштон
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