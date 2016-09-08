Глава Пентагона: РФ и США далеки от соглашения по Сирии

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ЛОНДОН, 8 сентября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Вашингтон и Москва далеки от заключения соглашения по Сирии. Такое мнение выразил в среду, выступая на пресс-конференции в британской столице, министр обороны США Эштон Картер.
По его словам, которые приводит агентство Reuters, госсекретарь США Джон Керри не делал бы попыток провести еще одну встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, если бы не был уверен в успехе. При этом шеф Пентагона добавил: "Нам предстоит еще долгий путь, чтобы дойти до этого момента".
В МИД РФ сообщили в среду, что Лавров и Керри договорились провести в Женеве 8-9 сентября переговоры по Сирии. Как отметили на Смоленской площади, "в соответствии с поручением президентов России и США по итогам их беседы 5 сентября "на полях" саммита "Группы двадцати" главы внешнеполитических ведомств проработали остающиеся детали договоренностей о налаживании российско-американского взаимодействия в борьбе с действующими в Сирии террористическими группировками, расширении гуманитарного доступа и запуске межсирийского политического процесса".
Между тем Вашингтон пока не подтвердил информацию о поездке Керри в Швейцарию.
"К сожалению, Россия своей поддержкой режима (президента Башара) Асада сделала конфликт в Сирии более опасным, затяжным и жестоким, - утверждал Картер. - Это способствовало появлению того, что президент (США Барак) Обама назвал в минувшие выходные дни "пробелами в доверии", которые существуют между двумя нашими странами".