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СМИ: Индия приобретет 36 истребителей Rafale за €7,25 млрд

Международная панорама
8 сентября, 9:38 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ /Корр. ТАСС, Евгения Кармалито
При этом оставщик Dassault Aviation в ходе переговоров согласился инвестировать 50% этой суммы в развитие индийской оборонной промышленности
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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сентября. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Переговоры по поставке 36 французских истребителей Rafale ВВС Индии завершены, при этом поставщик Dassault Aviation согласился снизить цену с €10 млрд до €7,25 млрд и инвестировать 50% этой суммы в развитие индийской оборонной промышленности. Об этом сообщает в четверг газета The Economic Times.

"Все переговоры практически завершены, при этом нам удалось добиться снижения стоимости 36 Rafale с €10 млрд до €7,25 млрд, - заявил источник издания в министерстве обороны Индии. - Французская сторона также согласилась передать 16 критически важных для развития индийской авиационной отрасли технологий, в том числе по реактивным двигателям, а также инвестировать 50% от стоимости сделки в ВПК Индии".

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Помимо этого он сообщил, что "Франция также выразила готовность инвестировать €1 млрд в возрождение проекта индийского реактивного двигателя Kaveri с тем, чтобы снабдить усовершенствованными моторами истребители Tejas для ВВС Индии к 2020 году".

По словам чиновника, "окончательный доклад по итогам длительных переговоров передан в офис премьер-министра и сделка может быть одобрена на ближайшем заседании комитета по безопасности кабинета министров Индии".

Как отмечает газета, "подписание контракта по Rafale имеет решающее значение для Франции, которая потерпела неудачу с утечкой секретных документов проекта подводной лодки Scorpene, шесть из которых строятся на верфи в Мумбаи". Источники в министерстве обороны Индии твердо уверены, что "на этом сотрудничество с французской судостроительной компанией DCNS завершится и на ее предложение дозаказать еще три субмарины этой же серии будет дан отказ".

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