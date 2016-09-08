СМИ: немецкий ХСС требует ужесточения миграционной политики

БЕРЛИН, 8 сентября. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Немецкая партия Христианско-социальный союз (ХСС) Хорста Зеехофера требует дальнейшего ужесточения миграционной политики Германии. Об этом в четверг сообщило издание Spiegel online со ссылкой на проект итогового документа, который планирует принять руководство ХСС.

"Христианско-социальный союз с самого начала был единственной партией, которая придерживалась ясного курса в вопросе приема мигрантов", - говорится в нем. Документ содержит целый каталог отчасти уже выдвигавшихся, отчасти новых требований. В их числе установление лимита на прием беженцев в количестве 200 тыс. человек, введение запрета на ношение паранджи, создание так называемых транзитных зон в приграничных районах, отмена двойного гражданства, последовательная депортация иностранцев, которые не имеют права оставаться на территории ФРГ, а также принятие нового закона, направленного на ограничение миграции.

В проекте говорится, что "Германия должна оставаться Германией". "Мы против того, чтобы наша открытая миру страна изменялась под влиянием миграции и потоков беженцев, - указывается в документе. - Не мы должны подстраиваться под мигрантов, но наоборот - тот, кто к нам прибывает, должен подстраиваться под нас. Государство должно само решать, кого принимать".

ХСС считает, что "парандже нечего делать в Германии" и что ношение уборов, закрывающих лицо, нужно запретить в общественных местах. В документе отмечается, что паранджа является "признаком притеснения женщин" и препятствием на пути интеграции.

"В будущем преимущество должны получать беженцы из нашего европейско-христианского культурного круга", - говорится в проекте.

Одновременно руководство ХСС выступает против либерализации визового режима с Турцией, но намерено и впредь поддерживать соглашение по мигрантам между ЕС и Анкарой, поскольку оно "наряду с закрытием балканского маршрута внесло вклад в сокращение миграционных потоков в Европу и Германию".