Сейм Латвии отклонил инициативу о сносе памятника советским воинам-освободителям Риги

РИГА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Сейм (парламент) Латвии на заседании большинством голосов отклонил инициативу восстановить в довоенном виде площадь Победы в Риге, в поддержку которой подписались свыше 12 тыс. жителей страны. Такая реконструкция предполагала демонтаж памятника советским воинам-освободителям города.

На интернет-портале общественных инициатив ранее была размещена петиция под названием "Восстановление настоящей площади Победы в городе Риге", которая предполагала демонтаж расположенного там памятника советским воинам- освободителям. Под этой инициативой подписались свыше 12 тыс. человек. В соответствии с местным законодательством петиция, собравшая подписи не менее 10 тыс. граждан республики, имеет статус коллективного заявления, которое должно быть рассмотрено парламентом.

В начале июня профильная комиссия сейма приступила к рассмотрению этой инициативы и приняла решение запросить мнение по этому вопросу у мэрии Риги и у министерства иностранных дел Латвии. Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что этот объект защищен заключенным между Латвией и Россией договором о сохранении памятников. В столичном самоуправлении в свою очередь указали, что территория, где предлагают восстановить в довоенном виде площадь Победы, уже застроена, в том числе здесь за несколько сотен миллионов евро была возведена Латвийская национальная библиотека.

Каждый год 9 мая у монумента советским воинам-освободителям в Риге собираются порядка 200 тыс. жителей Латвии: они возлагают цветы к постаменту и поздравляют ветеранов с Днем Победы. Местные националисты не раз призывали снести возведенный в 1980-х годах мемориал, но парламентарии не поддерживали их инициативу. Памятник неоднократно оскверняли, а в 1997 году была предпринята попытка его взорвать.

В конце августа в латвийском городе Лимбажи был снесен памятник советским морякам, установленный здесь в честь матросов, отдавших свои жизни в бою за город в 1941 году. Этот монумент был снесен местным отделением "Даугавские ястребы в Латвии" (организация ветеранов латышского легиона "Ваффен СС" - прим. ТАСС) при поддержке входящего в правящую коалицию националистического объединения "Отчизне и свободе/Движение за национальную независимость Латвии - Все Латвии!".

Посольство России направило в МИД Латвии ноту протеста в связи со сносом этого монумента. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, внешнеполитическое ведомство считает снос памятника советским морякам в Латвии "недопустимым и идущим вразрез с двусторонними соглашениями". Россия "рассчитывает на максимально оперативную реакцию латвийских официальных властей на этот вопиющий случай", отметила она.