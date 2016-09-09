"Мне жаль прежнего Нью-Йорка": 11 сентября 2001 года глазами корреспондента ТАСС

"Самолет врезался в башню Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, в нижней части Манхэттена царит паника". С таким заголовком 11 сентября 2001 года в 17:14 мск вышла "молния" на ленту ИТАР-ТАСС (прежнее название агентства). В тот день в городе работали корреспонденты Юрий Кирильченко и Алексей Бережков.

Тассовец на месте теракта

Развернуть Кадр, сделанный Юрием Кирильченко в день трагедии © Юрий Кирильченко/ТАСС Кадр, сделанный Юрием Кирильченко в день трагедии © Юрий Кирильченко/ТАСС

"Ну, я поехал", - сказал Юра, когда пришел утром в офис и узнал о том, что произошло. Он сел в машину и поехал к месту теракта. У нас номера прессовские, легко пускали всех. Он доехал до даунтауна, поставил машину недалеко от ВТЦ и пошел туда. Он звонил мне и говорил, что происходит, а я передавал в Москву. Еще он успел купить в киоске одноразовый фотоаппарат и сделал несколько снимков. Так работали", - рассказывает Алексей Бережков.

Юрий Кирильченко прибыл к месту трагедии еще до того, как район был оцеплен полицией и оказался буквально в 300 метрах от небоскребов, когда обрушилась первая 110-этажная башня. Юрий передал в Москву репортаж из эпицентра взрыва, сделал несколько фотокадров. Через несколько часов работы в результате шока и стресса у Юрия отказало сердце. Чтобы спасти жизнь российского журналиста, американские хирурги провели ему трудную многочасовую операцию на открытом сердце.

Знаменитая на весь мир достопримечательность - 110-этажные башни-близнецы Всемирного торгового центра - перестали существовать... одно из зданий рухнуло прямо на глазах в клубах желто-серого дыма и обломков. Началась паника, люди бежали с криками "Нет! Нет!". Мимо шли пожарные в слезах. из репортажа Юрия Кирильченко, 11 сентября 2001 года

"Для меня это не дымящиеся руины"

Развернуть За свои действия в Нью-Йорке во время трагедии Юрий Кирильченко получил благодарственное письмо от госсекретаря США Колина Пауэлла © ТАСС За свои действия в Нью-Йорке во время трагедии Юрий Кирильченко получил благодарственное письмо от госсекретаря США Колина Пауэлла © ТАСС

В преддверии годовщины терактов Юрий Кирильченко возвратился к событиям того дня.

Что вспоминается прежде всего с приближением 15-й годовщины 9/11? Конечно, Всемирный торговый центр в Нью-Йорке. Но для меня это почему-то не дымящиеся руины. А более раннее время, когда Америка, Нью-Йорк были совершенно другими.

Вспоминается смотровая площадка 107-го этажа южной башни ВТЦ, где не раз приходилось бывать. Окно – сплошное стекло от пола до потолка, а внизу – крохотные машины, словно муравьи у носов твоих ботинок. Рядом – небоскребы пониже. Статуя Свободы посреди бухты вдали.

9 сентября 2001 года террористам потребовалось чуть больше часа, чтобы разрушить ВТЦ, казавшийся незыблемым. А погожий, по-летнему жаркий день стал последним для почти трех тысяч ни в чем не повинных людей.

Преобладали два цвета – светло-серый и красный, бетонной пыли и крови. Плакал полицейский, который спасал людей, но вдруг сам оказался беспомощным, потому что упавшая глыба похоронила его спасательное снаряжение. Неподалеку истерично рыдали двое – в объятиях стиснули друг друга брат и сестра, которая спаслась из руин ВТЦ и каким-то чудом вышла прямиком к родне, сходившей с ума от ужаса и дурных предчувствий.

Несомненно, тот день был началом нового времени. Времени патриотизма, взаимопомощи, консолидации американской нации. Думаю, со мной, бывшим корреспондентом ТАСС, согласятся другие ветераны-тассовцы, которые тогда работали в Соединенных Штатах. Это был тот редкий случай в истории, когда все человечество без исключения прониклось к Америке и американцам безоговорочной симпатией. Мир полюбил Америку, поспешил ей на помощь, понес охапки цветов к воротам американских посольств. Первым, кто выразил сочувствие и поддержку президенту Джорджу Бушу-младшему, был президент РФ Владимир Путин.

На больничной койке, которой, к сожалению, завершился репортаж из "граунд зиро", было достаточно времени поразмыслить – и о собственной судьбе, и о значении события, очевидцем и участником которого довелось стать.

Америка осталась несломленной – никаких сомнений в этом не было. Америка подтвердила способность быть великодушной – сужу об этом по отношению к себе и считаю себя в вечном долгу перед американскими медиками, спасшими мне жизнь.

Теракт 11 сентября, который считается самым крупным в мировой истории, и сегодня дает повод для скорби. Мне жаль "довоенной" Америки, прежнего, спокойного и открытого, Нью-Йорка. Жаль Всемирного торгового центра, который был символом тех времен – стоэтажным, но вместе с тем удивительно близким, привычным, знакомым.

Жаль тысяч убитых, большинство которых погибли под руинами ВТЦ. Жаль, что от имени этих жертв были предприняты военные операции, и счет новых жертв пошел на сотни тысяч.

Сожалею об очередном упущенном историческом шансе на установление новых отношений между нашими двумя странами.

Не сомневаюсь, новые шансы еще будут. И всей душой надеюсь, что они будут бескровными.