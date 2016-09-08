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Маргвелашвили: вступление в НАТО укрепит стабильность в Грузии

Международная панорама
8 сентября, 16:41 UTC+3 ТБИЛИСИ /Корр. ТАСС, Тенгиз Пачкория
Между тем, накануне генсек альянса Йенс Столтенберг отказался сказать, когда страна сможет вступить в организацию
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ТБИЛИСИ, 8 сентября. /Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория/. Вступление в НАТО укрепит стабильность Грузии и всего региона. Такое мнение высказал в четверг президент страны Георгий Маргвелашвили на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Маргвелашвили отметил, что "Грузия продолжит курс на вступление в НАТО". "Вступление в НАТО позволит укрепить стабильность и мир как в Грузии, так и во всем регионе",- отметил он.

Инфографика Расширение НАТО на Восток Расширение НАТО на Восток

Инфографика ТАСС

Между тем, накануне генсек альянса отказался сказать, когда Грузия сможет вступить в организацию. "Я не могу назвать точные сроки, это зависит от достигнутого Грузией прогресса. Мы уже увидели серьезный прогресс, успехи в институциональных реформах и в области выборов, а также в сфере обороны и безопасности, что очень важно для движения Грузии к НАТО", - заявил Столтенберг.

Грузия с конца 1990-х годов сотрудничает с Североатлантическим альянсом в рамках ряда программ. В ноябре 2002 года президент Эдуард Шеварднадзе на саммите в Праге официально заявил о желании Грузии стать членом НАТО. Это стремление подтвердил и следующий президент Михаил Саакашвили. Новое правительство, пришедшее к власти после победы коалиции "Грузинская мечта" в октябре 2012 года, продолжило курс на интеграцию в НАТО, назвав в то же время "важнейшей задачей поэтапную нормализацию отношений с РФ не в ущерб территориальной целостности Грузии".

Ряд местных политиков заявляет, что большинство населения Грузии не поддерживает курс на вступление в НАТО и выступает за проведение политики неприсоединения к военно-политическим блокам. Наиболее активна в этом плане экс- спикер парламента, руководитель оппозиционной партии "Демократическое движение - Единая Грузия" Нино Бурджанадзе, которая добивается объявления Грузии "государством с внеблоковым статусом".

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