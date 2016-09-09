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ЦРУ: США и РФ заинтересованы в сотрудничестве по борьбе с терроризмом

Международная панорама
9 сентября, 0:04 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков
Джон Бреннан отметил, что в течение последних десятилетий по всей планете развивается международное партнерство в сфере разведдеятельности
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ВАШИНГТОН, 9 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. США и Россия заинтересованы в тесном сотрудничестве в области борьбы с терроризмом, несмотря на политические разногласия. С таким утверждением выступил глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Бреннан на конференции в Вашингтоне.

"Взгляните на наше взаимодействие с Россией. Даже когда мы имеем разногласия касательно политики, продолжающихся обсуждений, США и Россия заинтересованы в тесном сотрудничестве на фронте борьбы с терроризмом. Это касается также Китая и других стран", - подчеркнул он.

По словам Бреннана, "в течение последних десятилетий по всей планете развивается международное партнерство в сфере разведдеятельности". Он связал это, в частности, "с угрозами, исходящими от (террористической сети) "Аль-Каида" и "Исламского государства" (террористическая группировка, запрещена в РФ. - Прим. ТАСС)".

"Терроризм, нераспространение ядерного оружия, борьба с организованной преступностью и нестабильность - существует много причин для стран и их служб безопасности находиться в тесном сотрудничестве и более тесном взаимодействии", - заключил Бреннан.

Об "Аль-Каиде"

"Аль-Каида" - международная террористическая организация. На ее счету - планирование и осуществление целого ряда террористических актов на территории разных стран. Самым крупным является теракт в США 11 сентября 2001 года, когда погибли более трех тысяч человек.

Международная террористическая организация "Аль-Каида". Досье

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