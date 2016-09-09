Пентагон подтвердил данные о проведении в Афганистане операции по освобождению заложников

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Министерство обороны США подтвердило достоверность информации о предпринятой спецназом Вооруженных сил (ВС) США попытке освобождения заложников в Афганистане. Данные об этой операции распространила ранее в тот же день телекомпания Fox.

"В августе по рекомендации министра обороны (США Эштона) Картера президент (Барак) Обама санкционировал проведение американскими силами миссии в Афганистане, нацеленной на освобождение двух заложников из числа гражданских лиц", - говорится в письменном заявлении пресс- секретаря Пентагона Питера Кука. Однако, отметил он, "к сожалению, заложников не оказалось в том месте", где проводилась операция. В рамках нее войска США уничтожили ряд боевиков, уточнил представитель американского военного ведомства. По его словам, среди американских военнослужащих, участвовавших в операции, потерь не было.

Ранее телекомпания Fox сообщила, что во время операции в начале августа по освобождению двух преподавателей Американского университета в Кабуле американский спецназ ликвидировал как минимум семь боевиков. Это была уже вторая попытка освобождения похищенных. Первая, по сведениям Fox, была отменена в самый последний момент, так как власти США не были уверены в надежности сведений, полученных разведкой. В результате бойцы спецназа были вынуждены вернуться на базу.

7 августа два профессора Американского университета Афганистана, расположенного в Кабуле, были похищены неизвестными. Как отметил тогда шеф управления полиции Кабула Абдель Рахман Рахими, один из похищенных является гражданином США, другой - Австралии. С тех пор об их судьбе ничего неизвестно.