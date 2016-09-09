Обама: провокационные действия КНДР будут иметь "серьезные последствия"

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ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Провокационные действия КНДР будут иметь "серьезные последствия", заявил в пятницу президент США Барак Обама, прокомментировавший проведенные в этот день Пхеньяном очередные ядерные испытания.
Как сообщил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, Обама сделал это заявление на борту президентского самолета на пути в США из Лаоса, где он участвовал в работе 11-го Восточноазиатского саммита. По словам Эрнеста, Обама еще раз подтвердил "нерушимую приверженность США" обеспечению безопасности своих союзников в Азии и по всему миру.
Согласно официальному заявлению северокорейских властей, КНДР провела в пятницу пятое ядерное испытание. В заявление указывается, что "испытание ядерной боеголовки стало демонстрацией воли Трудовой партии Кореи и корейского народа принять самые решительные контрмеры в ответ на давление, санкции и угрозы в отношении народной республики со стороны враждебных сил во главе с США".