AFP: подозреваемая по делу о заминированной машине в Париже присягала на верность ИГ

ПАРИЖ, 9 сентября. /ТАСС/. Главная подозреваемая, задержанная ранее в рамках расследования, проводимого после обнаружения близ собора Парижской Богоматери автомобиля с семью газовыми баллонами, присягала на верность террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом информировало в пятницу агентство France-Presse со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

В четверг сообщалось о задержании трех женщин во французском городе Буси-Сент-Антуан (департамент Эсон, юго-восточнее Парижа) в ходе антитеррористической операции, проводившейся с целью найти лиц, оставивших в Париже заминированную машину. Как отмечает агентство, речь идет о 19-летней дочери владельца автомобиля, которая в четверг также напала на полицейского и нанесла ему ранение ножом в плечо.

8 сентября министр внутренних дел Франции Бернар Казнев заявил, что задержанные женщины являются опасными радикальными исламистками и, вероятно, готовили теракт.

Подозрительный автомобиль был замечен 4 сентября. На заднем сиденье машины полицейские увидели один газовый баллон, который оказался пустым. Однако в ее багажнике были обнаружены шесть полных баллонов.

По данном делу во вторник уже были задержаны двое мужчин, один из которых является владельцем машины, и две женщины.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ" "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. Террористическая организация "Исламское государство". Досье