"Киевгорстрой" объявил о прекращении работ в знак протеста против действий радикалов

КИЕВ, 9 сентября. /ТАСС/. Руководство компании "Киевгорстрой" объявило о прекращении строительных работ в столице в знак протеста против агрессивных действий радикалов из так называемого гражданского корпуса "Азов". Об этом сообщили в пресс-службе организации.

"Мы объявляем бессрочную забастовку, останавливаем все свои работы до того момента, пока нашим работникам больше не надо будет бояться выходить на строительную площадку", - говорится в сообщении.

В "Киевгорстрое" назвали нападения представителей "Азова" "рейдерским захватом" и призвали министерство внутренних дел, руководителей полиции и народных депутатов Украины перейти к решительным действиям и защитить частный бизнес. "Немедленно вмешаться в эту позорную ситуацию и наказать виновных так, чтобы "мода" на рейдерские захваты полностью законных строек в нашей стране наконец перестала приносить дивиденды тем, кто за это платит", - призвали в пресс-службе.

Накануне вечером представители "Азова" решили "вступиться" за жителей Святошинского района Киева в их конфликте со строительной компанией, которая начала застройку территории бывшей автостоянки. Радикалы, пытаясь вытеснить застройщиков, жгли файеры, кидали дымовые шашки и сломали ограждения площадки. От столкновения, по данным полиции, пострадали три человека. В свою очередь представители радикалов сообщили накануне, что ранены 30 бойцов "Азова".

В пятницу утром около 50 радикалов заблокировали вход в офис строительной компании "Киевгорстрой", а когда прибыли полицейские, забросали их дымовыми шашками, петардами, взрывпакетами. В результате пострадали двое полицейских, четыре радикала задержаны и доставлены в Печерское управление полиции Киева. По данному факту возбуждено два уголовных дела по статьям "Хулиганство" и " Угроза или насилие в отношении работника провоохранительного органа".