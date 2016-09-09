Губернатор Венето: решение референдума в Крыму законно, его нужно уважать

РИМ, 9 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Право на самоопределение народа законно и должно уважаться. Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью корреспонденту ТАСС губернатор одной из ведущих с экономической точки зрения итальянских областей - Венето Лука Дзайя, представитель оппозиционной партии "Лига Севера".

"В Крыму состоялся референдум, кто хочет, может его оспаривать, но решение референдума законно, и международное сообщество должно принять решение народа. И в любом случае, даже если кто-то не согласен, санкции - это не выход. Отказ от отношений с Россией не ведет к решениям, а лишь создает новые проблемы", - убежден Дзайя.

"Мы верим в принцип самоопределения. Граница - это не просто линия на территории, она рождается на основе культурных, социальных особенностей, чувства причастности к той или иной общности. Если кто-то думает, что границы забетонированы, потому что так решила Меркель или еще кто- то там, то он ошибается, потому что история нас учит, что все подвижно", - сказал губернатор.

В мае этого года областной совет Венето первым из итальянских регионов принял резолюцию против антироссийских санкций, призывающую укреплять отношения с РФ и признать статус Крыма ("Лига Севера" первой из политических партий признала итоги референдума в Крыму). Затем подобные документы в разных редакциях были одобрены еще в Лигурии, Ломбардии, Тоскане и в конце июля в Пьемонте. Как стало известно ранее, в первой половине октября делегация членов региональных советов этих областей совершит поездку в Крым.

Полный текст интервью опубликован на сайте ТАСС.