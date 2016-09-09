Президент Чехии: Крым уже нельзя вернуть Украине

Лука Дзайя: все имеют право на самоопределение, которое не может наказываться санкциямиПерейти в раздел Интервью
"Мне жаль прежнего Нью-Йорка": 11 сентября 2001 года глазами корреспондента ТАССМеждународная панорама 9 сентября, 19:45
Сергей Катырин: Мы можем свести малых и средних предпринимателей с зарубежными коллегамиКорпорация МСП 9 сентября, 19:39
Минобороны России опубликовало лучшие кадры учений "Кавказ-2016"Армия и ОПК 9 сентября, 19:32
Человек, стрелявший в Рейгана, покинет психлечебницу в субботуМеждународная панорама 9 сентября, 19:20
От кэш-бэка до льготных лекарств: как регионы продвигают карту "Мир"Экономика и бизнес 9 сентября, 19:17
"Я видел, как люди выпрыгивали из окон": 11 сентября 2001 года глазами очевидцаМеждународная панорама 9 сентября, 19:00
В конкурсе на размещение на новых купюрах лидируют Иркутск, Волгоград и СевастопольВ стране 9 сентября, 18:54
Члены парламента Южной Кореи выступили за создание в стране ядерного оружияМеждународная панорама 9 сентября, 18:46
МЭР рассмотрит просьбу овощеводов исключить из ЗСТ с Ираном помидоры, огурцы и картофельЭкономика и бизнес 9 сентября, 18:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПРАГА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан считает, что Крым стал составной частью РФ. Полуостров уже нельзя вернуть Украине. "Россия является составной частью евроамериканской цивилизации", - сказал, согласно информации сетевого издания "Парламентская газета", глава чешского государства.
"Хрущев совершил непростительную глупость. И сегодня мировые политики признают, что Крым нельзя вернуть Украине обратно", - подчеркнул президент.
Чешский лидер отверг возможность вооруженного конфликта между Россией и США. "Я не верю, что между Россией и США возможен вооруженный конфликт как перед американскими (президентскими) выборами, так и после них. Россия является частью евроамериканской цивилизации в борьбе против международного исламского терроризма", - подчеркнул руководитель Чешской республики.
Милош Земан подчеркнул свою приверженность расширению всесторонних контактов между Россией и Западом. "Я поддерживаю процесс потепления отношений с Россией. Это объяснимо как экономическими, так и культурными причинами", - сказал президент.