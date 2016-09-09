Президент Чехии: Крым уже нельзя вернуть Украине

ПРАГА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан считает, что Крым стал составной частью РФ. Полуостров уже нельзя вернуть Украине. "Россия является составной частью евроамериканской цивилизации", - сказал, согласно информации сетевого издания "Парламентская газета", глава чешского государства.

"Хрущев совершил непростительную глупость. И сегодня мировые политики признают, что Крым нельзя вернуть Украине обратно", - подчеркнул президент.

Чешский лидер отверг возможность вооруженного конфликта между Россией и США. "Я не верю, что между Россией и США возможен вооруженный конфликт как перед американскими (президентскими) выборами, так и после них. Россия является частью евроамериканской цивилизации в борьбе против международного исламского терроризма", - подчеркнул руководитель Чешской республики.

Милош Земан подчеркнул свою приверженность расширению всесторонних контактов между Россией и Западом. "Я поддерживаю процесс потепления отношений с Россией. Это объяснимо как экономическими, так и культурными причинами", - сказал президент.

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