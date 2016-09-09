СМИ: береговая охрана США вернула на родину 85 кубинских мигрантов

ГАВАНА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Покутний/. Береговая охрана Соединенных Штатов на этой неделе вернула на родину 85 незаконных кубинских мигрантов, которые морем пытались достичь территории соседней страны. Об этом сообщила газета El Nuevo Herald. Нелегалы были перехвачены в результате восьми различных операций в водах Флоридского пролива и доставлены в порт Кабаньяс на северо-западе Кубы.

"Мы призываем любого, кто уходит в море с целью добраться до американской территории, не делать этого, так как он рискует собственной жизнью с малыми шансами на успех", - отметил в связи с этим представитель Береговой охраны капитан Марк Гордон, которого цитирует издание. "Плавание в водах Флоридского пролива может представлять чрезвычайную опасность в случае незаконных путешествий и часто приводит к трагедии с погибшими и ранеными", - подчеркнул он.

В своей миграционной политике по отношению к Кубе США руководствуется правилом "сухих и мокрых ног", которое позволяет кубинским гражданам, достигшим побережья Соединенных Штатов даже незаконно, по истечении одного года обращаться с просьбой о предоставлении вида на жительство. В то же время американские власти возвращают на остров кубинцев, которых перехватывают в море.

По мнению Береговой охраны, неопределенность касательно возможной перемены в миграционной политике США в отношении Кубы привела к стремительному увеличению потока мигрантов с острова в эту страну. С 1 октября 2015 г. по меньшей мере 6 550 кубинских граждан попытались достичь территории США морем, в то время как за весь предыдущий финансовый год, который начинается 1 октября и заканчивается 30 сентября, их число составило 4 473 человека. "Эта статистика отражает общее количество перехваченных лиц во Флоридском проливе, в Карибском море и в водах Атлантики", - уточнило ведомство.