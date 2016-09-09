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ВАШИНГТОН, 9 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Кандидат в президенты США от правящей Демократической партии Хиллари Клинтон осудила ядерное испытание в КНДР и поддержала призыв действующего президента Барака Обамы к ужесточению санкционного нажима на Пхеньян.
"Я поддерживаю призыв президента Обамы усилить санкции, принятые ранее в текущем году в ООН, и ввести дополнительные санкции", - указала Клинтон в заявлении для печати.
Ранее штаб ее соперника по предвыборной гонке республиканца Дональда Трампа назвал новое северокорейское испытание "очередным примером катастрофических провалов, допускавшихся Хиллари Клинтон на посту госсекретаря" США.
КНДР провела пятое ядерное испытание. По заявлению Пхеньяна, оно "подтвердило, что ядерная боеголовка может быть установлена на баллистических ракетах" вооруженных сил страны. По данным Министерства национальной обороны Республики Корея, это самое мощное устройство, испытанное в КНДР. До сих пор КНДР осуществила четыре ядерных теста: в 2006, 2009, 2013 годах и в январе 2016 года.