Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Де Мистура: соглашение РФ и США открывает возможности для мира в Сирии

Международная панорама
10 сентября, 2:09 UTC+3
Россия и США "действительно готовы работать вместе, чтобы победить (террористические группировки) "ИГ" и "Джебхат ан-Нусра" (обе запрещены в РФ), - подчеркнул спецпосланник генерального секретаря ООН
Материал из 1 страницы

ЖЕНЕВА, 10 сентября. /ТАСС/. Достигнутое на встрече главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри соглашение открывает "окно возможностей" для урегулирования в Сирии.

Смотрите также
Лавров: режим прекращения огня в Сирии должен заработать в течение семи дней

Об этом заявил спецпосланник генерального секретаря ООН Стаффан де Мистура на брифинге для журналистов.

Россия и США "действительно готовы работать вместе, чтобы победить (террористические группировки) "ИГ" и "Джебхат ан-Нусра" (обе запрещены в РФ), - подчеркнул де Мистура. "Это открывает реальное окно возможностей", - сказал эмиссар ООН, призвав сирийцев и страны региона поддержать эти договоренности.

СПЕЦПРОЕКТ
Сирийская рапсодия
Жизнь между миром и войной - в работах фотокорреспондентов ТАСС

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Де Мистура, Стаффан
Темы
Кризис в Сирии
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава IBF был шокирован нокаутом Трояновского во втором раунде
2
Суд решит вопрос об аресте полковника Захарченко
3
США и РФ призвали прекратить все военные действия в Сирии с 12 сентября
4
Боксер Роман Романчук скончался на 38-м году жизни
5
"Антонов" не произведет ни одного самолета в 2016 году из-за разрыва кооперации с РФ
6
СМИ: Минфин может заморозить зарплаты госслужащих на три года
7
Уголовное дело возбуждено по факту нападения на фельдъегерей в Подмосковье
Темы дня
Реклама