Де Мистура: соглашение РФ и США открывает возможности для мира в Сирии

ЖЕНЕВА, 10 сентября. /ТАСС/. Достигнутое на встрече главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри соглашение открывает "окно возможностей" для урегулирования в Сирии.

Об этом заявил спецпосланник генерального секретаря ООН Стаффан де Мистура на брифинге для журналистов.

Россия и США "действительно готовы работать вместе, чтобы победить (террористические группировки) "ИГ" и "Джебхат ан-Нусра" (обе запрещены в РФ), - подчеркнул де Мистура. "Это открывает реальное окно возможностей", - сказал эмиссар ООН, призвав сирийцев и страны региона поддержать эти договоренности.

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