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Соглашение РФ и США по Сирии сталкивается с проблемой размежевания боевиков и оппозиции

Международная панорама
10 сентября, 11:05 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник
Как пишет Financial Times, "отношения США с выступающими против Асада повстанцами" будут зависеть от того, как оппозиционные группы "будут дистанцироваться от "Джебхат ан-Нусры"
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ЛОНДОН, 10 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Соглашение России и США по Сирии сталкивается с проблемой выявления боевиков из террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), которые примкнули к оппозиционным силам. Об этом в субботу сообщила газета Financial Times.

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"Одна из проблем, с которой сталкивается новый план, состоит в том, что "Джебхат ан-Нусра" изменила свое название на "Джебхат Фатх аш-Шам", а также объявила о разрыве связей с "Аль-Каидой". Данное заявление позволило "Джебхат ан-Нусре" наладить более тесную работу в некоторых частях страны с оставшейся антиасадовской оппозицией, включая группировки, поддерживаемые США", - пишет издание, подчеркивая, что "силы "Джебхат ан-Нусры" сыграли важную роль в последних успехах повстанцев против режима в окрестностях Алеппо".

Financial Times отмечает, что "отношения США с выступающими против (президента Сирии Башара) Асада повстанцами" будут зависеть от того, как оппозиционные группы "будут дистанцироваться от "Джебхат ан-Нусры".

"Перспектива более тесного сотрудничества с российскими военными отвергалась в Пентагоне и встретила резкую критику со стороны некоторых республиканцев, - продолжает газета. - Однако тактика предвыборной борьбы с учетом нового плана по Сирии была запутана благоприятными комментариями о России кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа".

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри согласовали в Женеве пакет из пяти документов, призванных установить режим прекращения боевых действий в не прекращающейся почти пять с половиной лет войне в Сирии и заложить основу для возобновления политического процесса. Эти документы включают в себя разграничение оппозиции и террористов и нанесение по последним совместных ударов авиации США и РФ, процедуры реагирования на нарушения перемирия, вопросы доставки гуманитарной помощи, в которой нуждаются миллионы человек.

Моментом начала действия прекращения режима боевых действий определено 00:00 часов 12 сентября.

О ГРУППИРОВКАХ "ДЖЕБХАТ АН-НУСРА" И "ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО"
Радикальная исламистская группировка "Джебхат ан-Нусра" ("Фронт победы"), связанная с террористической сетью "Аль-Каида", была создана в 2011 г. на территории Сирии. Своими основными целями "Джебхат ан-Нусра" назвала свержение режима Башара Асада с последующим созданием исламского эмирата на территории Сирии. 29 декабря Верховный суд признал "Джебхат ан-Нусра" террористической организацией и запретил ее деятельность в РФ.

Радикальная группировка "Джебхат ан-Нусра". Досье

"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии.

Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.

ИГ признана террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года).

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

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