Испания приветствует соглашение между Россией и США по перемирию в Сирии

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МАДРИД, 10 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Власти Испании приветствуют достигнутое между Россией и США соглашение по перемирию в Сирии.
Об этом говорится в распространенном заявлении министерства иностранных дел и сотрудничества королевства.
"Правительство Испании хочет поприветствовать соглашение, достигнутое вчера между США и Россией", - говорится в сообщении МИД. Кроме того, Мадрид "признает усилия" Москвы и Вашингтона для урегулирования ситуации в Сирии.
"Испания вновь заявляет о том, что нет военного решения (конфликта в САР) и подчеркивает необходимость возобновления переговоров в рамках ООН", - отметили в МИД королевства.
Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри согласовали в Женеве пакет из пяти документов, призванных установить режим прекращения боевых действий в продолжающейся почти пять с половиной лет войне в Сирии и заложить основу для возобновления политического процесса. Эти документы предусматривают разграничение оппозиции и террористов, нанесение по последним совместных ударов авиации США и РФ, процедуры реагирования на нарушения перемирия, вопросы доставки гуманитарной помощи.
Как ожидается, режим прекращения боевых действий должен начать действовать в 00:00 часов 12 сентября.