"Шанс вернуться в политическое русло": реакция на договоренности РФ и США по Сирии

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева направо) © Александр Щербак/ТАСС

Россия и США достигли соглашения по Сирии, работа над которым продолжалась около полугода. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри 10 сентября провели переговоры, которые стали рекордными по продолжительности между главами внешнеполитических ведомств двух стран.

В итоге согласовано пять документов, которые останутся "закрытыми" из-за содержащейся в них чувствительной информации, однако, как следует из заявлений Лаврова и Керри на пресс-конференции по итогам встречи, удалось договориться о прекращении огня в Сирии с 12 сентября, создании специального российско-американского центра для размежевании оппозиции и террористов, разграничении районов действий ВКС РФ и ВВС США, обеспечении гуманитарного доступа в Алеппо.

Как отреагировали российские и зарубежные политики на достигнутые договоренности - в материале ТАСС.

Глава МИД Великобритании приветствовал соглашение между РФ и США

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон приветствовал договоренности об установлении режима прекращения боевых действий в Сирии, достигнутые накануне в Женеве министром иностранных дел Сергеем Лавровым и госсекретарем США Джоном Керри.

"Я приветствую соглашение, которое США и Россия достигли для того, чтобы восстановить режим прекращения боевых действий и обеспечить гуманитарный доступ в Сирию", - говорится в заявлении главы Форин оффиса, поступившем в ТАСС.

"Власти Сирии могут дать Киеву пример для подражания"

Договоренности России и США по Сирии дают реальный шанс на возврат сирийского конфликта из силового в политическое русло, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

В добрый путь. Дипломатия должна остановить войну. Женева должна войти в историю Сирии Константин Косачев

Недавняя встреча двух президентов в Китае дала искомый, пусть еще и не окончательный, но результат, считает сенатор. "Шанс на возврат сирийской драмы из силового в политическое русло велик как никогда ранее", - написал он на своей странице в Facebook.

Однако, "станет ли Женева окончательной точкой отсчета зависит теперь в большей степени от властей и вооруженной оппозиции Сирии, в меньшей - от "третьей стороны", то есть террористов". "С ними отныне договариваться не будут, и это тоже очень важно", - подчеркнул парламентарий.

По мнению Косачева, сегодняшняя ситуация вокруг Сирии напоминает "февраль 2015 года, когда все надеялись на Минск как на окончательную точку отсчета по украинской драме". "С тех пор Минские договоренности саботируют не только радикалы с обеих сторон, что было ожидаемо, но и киевские власти", - напомнил он.

"И в этом смысле власти Сирии могут дать Киеву пример для подражания", - подчеркнул сенатор.

"Сейчас важно как можно скорее реализовать договоренности"

Министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал все стороны конфликта в Сирии соблюдать договоренности, достигнутые между Россией и США.

"Я рад, что Джон Керри и Сергей Лавров после долгих и тяжелых переговоров пришли к единству по вопросу перемирия и военной кооперации, - отметил Штайнмайер. - Я призываю все стороны конфликта в Сирии и регионе соблюдать соглашения, достигнутые между Вашингтоном и Москвой, и прекратить бои самое позднее в понедельник".

Глава МИД отметил, что переговорный процесс проходил тяжело "из-за разных интересов, по которым было необходимо договориться друг с другом, а также в связи со сложной и запутанной ситуацией в Сирии". "Сейчас важно как можно скорее реализовать" договоренности, указал Штайнмайер.

Мнение Соглашение России и США по Сирии сталкивается с проблемой выявления боевиков из террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), которые примкнули к оппозиционным силам. Об этом в субботу сообщила газета Financial Times. "Одна из проблем, с которой сталкивается новый план, состоит в том, что "Джебхат ан-Нусра" изменила свое название на "Джебхат Фатх аш-Шам", а также объявила о разрыве связей с "Аль-Каидой". Данное заявление позволило "Джебхат ан-Нусре" наладить более тесную работу в некоторых частях страны с оставшейся антиасадовской оппозицией, включая группировки, поддерживаемые США", - пишет издание, подчеркивая, что "силы "Джебхат ан-Нусры" сыграли важную роль в последних успехах повстанцев против режима в окрестностях Алеппо".

"Путь к договоренностям проложен российскими ВКС"

Путь к договоренностям РФ и США по Сирии был проложен операцией российских Военно-космических сил (ВКС), поскольку она выровняла баланс сил и нарушила чисто военный сценарий развития событий.

Это договоренность двух ведущих держав современного мира, и она подтверждает ведущую роль США и России в решении крупных региональных кризисов Алексей Пушков

Об этом заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков.

"Договоренность показывает, что у политического процесса в Сирии есть шанс. Долгое время казалось, что логика войны будет господствовать, но мы видим, что возможно достижение договоренностей, которые могут подготовить почву для политического урегулирования", - сказал Пушков. Он обратил внимание, что это именно совместная договоренность России и США, и в ней практически не принимали участие другие игроки - Евросоюз, Турция, Саудовская Аравия. "Это договоренность двух ведущих держав современного мира, и она подтверждает ведущую роль США и России в решении крупных региональных кризисов", - отметил парламентарий.

"Обоюдное понимание важности режима прекращения огня"

Главы МИД РФ и Турции, Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу, обсудили по телефону обстановку в Сирии в контексте российско-американских переговоров в Женеве, сообщила пресс-служба МИД России.

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Отмечается, что разговор состоялся в пятницу по инициативе турецкой стороны.

"Было выражено обоюдное понимание важности выполнения всеми заинтересованными сторонами режима прекращения боевых действий и возобновления межсирийского переговорного процесса", - говорится в сообщении ведомства.

МИД Турции приветствовал результаты переговоров России и США о перемирии в Сирии. Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении внешнеполитического ведомства.

"Мы с удовлетворением встретили обнародованное соглашение по итогам продолжавшихся долгое время переговоров между Россией и США, содержащее положения об обеспечении полноценного режима прекращения огня в Сирии и облегчении доступа к гуманитарной помощи для нуждающихся", - говорится в заявлении. МИД отметил "большую важность того, чтобы соглашение успешно вступило в силу с первого дня праздников Курбан-байрам, как и планируется".

"В связи с этим крайне важно, чтобы прекратились столкновения во всей Сирии, но в первую очередь в Алеппо, и в срочном порядке начала поступать гуманитарная помощь", - отмечается в заявлении.

"Все стороны должны соблюдать соглашение"

ЕС призывает все стороны в Сирии соблюдать соглашение США и РФ по урегулированию конфликта в республике. Об этом говорится в распространенном здесь заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

"Все стороны должны обеспечить эффективное претворение в жизнь нового соглашения", - заявила Могерини.

"Мы сделаем свою часть работы"

Сирийский оппозиционный Высший комитет по переговорам (ВКП) заверил, что группы умеренной оппозиции дистанцируются от террористов в Сирии.

Об этом представитель ВКП Басма Кодмани, заявила сегодня в интервью телерадиовещательной корпорации Би-би-си.

Она прокомментировала договоренности по установлению режима прекращения боевых действий в Сирии, которые были достигнуты в Женеве главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Джоном Керри. "Умеренные группы переорганизуются и дистанцируются от радикальных групп. Мы сделаем свою часть работы", - пообещала представитель группы оппозиции, объединяющей военных и политических противников сирийского президента Башара Асада.