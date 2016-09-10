Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Штайнмайер призвал все стороны конфликта в Сирии соблюдать договоренности между РФ и США

Международная панорама
10 сентября, 10:42 UTC+3
Глава МИД ФРГ считает, что все бои должны прекратиться "самое позднее в понедельник"
Материал из 1 страницы
Франк-Вальтер Штайнмайер

Франк-Вальтер Штайнмайер

© Донат Сорокин/ТАСС

БЕРЛИН, 10 сентября. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал все стороны конфликта в Сирии соблюдать договоренности, достигнутые между Россией и США.

Смотрите также
Лавров и Керри побили переговорный рекорд и достигли соглашения по Сирии

Об этом говорится в заявлении главы МИД, которое распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства Германии.

"Я рад, что Джон Керри и Сергей Лавров  после долгих и тяжелых переговоров пришли к единству по вопросу перемирия и военной кооперации, - отметил Штайнмайер. - Я призываю все стороны конфликта в Сирии и регионе соблюдать соглашения, достигнутые между Вашингтоном и Москвой, и прекратить бои самое позднее в понедельник".

Женевские переговоры могут быть продолжены

Глава МИД отметил, что переговорный процесс проходил тяжело "из-за разных интересов, по которым было необходимо договориться друг с другом, а также в связи со сложной и запутанной ситуацией в Сирии". "Сейчас важно как можно скорее реализовать" договоренности, указал Штайнмайер.

"Если удастся добиться перемирия по всей стране, то это предоставит настоящий шанс на обеспечение доступа гуманитарной помощи сотням тысяч людей, находящихся в бедственном положении. Это откроет возможность для продолжения переговоров в Женеве о политическом урегулировании конфликта", - подчеркнул Штайнмайер.

Смотрите также

Косачев: шанс на возврат сирийской драмы в политическое русло велик как никогда ранее
Пентагон: ВС США начнут сотрудничество с РФ в Сирии, когда Москва выполнит обязательства

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри согласовали в Женеве пакет из пяти документов, призванных установить режим прекращения боевых действий в непрекращающейся почти пять с половиной лет войне в Сирии и заложить основу для возобновления политического процесса. Эти документы включают в себе разграничение оппозиции и террористов и нанесение по последним совместных ударов авиации США и РФ, процедуры реагирования на нарушения перемирия, вопросы доставки гуманитарной помощи, в которой нуждаются миллионы человек.

Моментом начала действия прекращения режима боевых действий определено 00:00 часов 12 сентября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Кризис в Сирии
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава IBF был шокирован нокаутом Трояновского во втором раунде
2
Источник: дело замначальника управления ГУЭБиПК МВД не связано с делом сотрудников СК
3
ТОП-10 оружейных новинок "Армии-2016"
4
Боксер Роман Романчук скончался на 38-м году жизни
5
"Антонов" не произведет ни одного самолета в 2016 году из-за разрыва кооперации с РФ
6
Трамп: при нынешней системе в США Клинтон сошло бы с рук даже убийство
7
СМИ: Минфин может заморозить зарплаты госслужащих на три года
Темы дня
Реклама