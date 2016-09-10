Штайнмайер призвал все стороны конфликта в Сирии соблюдать договоренности между РФ и США

БЕРЛИН, 10 сентября. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал все стороны конфликта в Сирии соблюдать договоренности, достигнутые между Россией и США.

Об этом говорится в заявлении главы МИД, которое распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства Германии.

"Я рад, что Джон Керри и Сергей Лавров после долгих и тяжелых переговоров пришли к единству по вопросу перемирия и военной кооперации, - отметил Штайнмайер. - Я призываю все стороны конфликта в Сирии и регионе соблюдать соглашения, достигнутые между Вашингтоном и Москвой, и прекратить бои самое позднее в понедельник".

Женевские переговоры могут быть продолжены

Глава МИД отметил, что переговорный процесс проходил тяжело "из-за разных интересов, по которым было необходимо договориться друг с другом, а также в связи со сложной и запутанной ситуацией в Сирии". "Сейчас важно как можно скорее реализовать" договоренности, указал Штайнмайер.

"Если удастся добиться перемирия по всей стране, то это предоставит настоящий шанс на обеспечение доступа гуманитарной помощи сотням тысяч людей, находящихся в бедственном положении. Это откроет возможность для продолжения переговоров в Женеве о политическом урегулировании конфликта", - подчеркнул Штайнмайер.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри согласовали в Женеве пакет из пяти документов, призванных установить режим прекращения боевых действий в непрекращающейся почти пять с половиной лет войне в Сирии и заложить основу для возобновления политического процесса. Эти документы включают в себе разграничение оппозиции и террористов и нанесение по последним совместных ударов авиации США и РФ, процедуры реагирования на нарушения перемирия, вопросы доставки гуманитарной помощи, в которой нуждаются миллионы человек.

Моментом начала действия прекращения режима боевых действий определено 00:00 часов 12 сентября.