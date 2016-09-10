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Пентагон: ВС США начнут сотрудничество с РФ в Сирии, когда Москва выполнит обязательства

Международная панорама
10 сентября, 7:40 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов
Пресс-секретарь ведомства Питер Кук уверен, что договоренности, достигнутые на встрече глав внешнеполитических ведомств России и США, способны позволить принять меры для облегчения положения в Алеппо
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ВАШИНГТОН, 10 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. США приступят к военному сотрудничеству с Россией в Сирии после выполнения Москвой обязательств, взятых на себя в рамках достигнутых в Женеве договоренностей. Такая позиция излагается в переданном в представительство ТАСС в Вашингтоне кратком письменном заявлении пресс-секретаря Пентагона Питера Кука, которое было подготовлено в связи с заключением соглашений по Сирии на переговорах министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри в Женеве.

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Договоренности, достигнутые на нынешней встрече глав внешнеполитических ведомств России и США, могут обеспечить "устойчивое прекращение враждебных действий, смягчить страдания сирийского народа,.. если будут выполнены", признает представитель американского Министерства обороны. Кроме того, добавляет он, эти соглашения способны позволить принять меры для облегчения положения в Алеппо. Ситуацию в этом крупнейшем сирийском городе Кук характеризует как "гуманитарную катастрофу".

Выработанное "предварительное понимание теперь требует от россиян и режима (в Дамаске) сделать ряд чрезвычайно конкретных шагов, включая, что важно, устойчивое прекращение огня в течение по меньшей мере семи дней", заявляет представитель Пентагона. По его утверждению, "эти обязательства должны быть реализованы полностью, прежде чем может произойти какое бы то ни было потенциальное военное сотрудничество" между Москвой и Вашингтоном в Сирии.

"Мы будем внимательно наблюдать за имплементацией данного понимания в предстоящие дни", - подчеркнул в заключение пресс-секретарь Минобороны США.

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