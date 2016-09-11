Греция приветствует российско-американское соглашение по Сирии

АФИНЫ, 11 сентября. /Корр. ТАСС Денис Кабанов/. Греция приветствует российско-американское соглашение по запуску режима прекращения огня в Сирии.

Об этом говорится в сообщении МИД Греции, распространенном.

"Греция приветствует российско-американское соглашение по запуску режима прекращения огня в Сирии, - отметили в ведомстве. - Это соглашение должно строго соблюдаться всеми сторонами, что поможет прекратить кровопролитие, защитить гражданское население и поспособствует беспрепятственному распределению гуманитарной помощи".

"Мы надеемся, что прекращение огня станет важным шагом на пути к разрешению сирийского кризиса, что положит конец гражданскому конфликту и драме сирийского народа", - указали в МИД.

В пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри согласовали в Женеве пакет из пяти документов, призванных утвердить режим прекращения боевых действий в Сирии и заложить основу для возобновления политической процесса.