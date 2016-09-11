Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Греция приветствует российско-американское соглашение по Сирии

Международная панорама
11 сентября, 14:27 UTC+3 АФИНЫ /Корр. ТАСС, Денис Кабанов
В сообщении греческого МИДа указано, что прекращение огня станет важным шагом на пути к разрешению сирийского кризиса
Материал из 1 страницы

АФИНЫ, 11 сентября. /Корр. ТАСС Денис Кабанов/. Греция приветствует российско-американское соглашение по запуску режима прекращения огня в Сирии.

Смотрите также
Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева направо)
"Шанс вернуться в политическое русло": реакция на договоренности РФ и США по Сирии

Об этом говорится в сообщении МИД Греции, распространенном.

"Греция приветствует российско-американское соглашение по запуску режима прекращения огня в Сирии, - отметили в ведомстве. - Это соглашение должно строго соблюдаться всеми сторонами, что поможет прекратить кровопролитие, защитить гражданское население и поспособствует беспрепятственному распределению гуманитарной помощи".

"Мы надеемся, что прекращение огня станет важным шагом на пути к разрешению сирийского кризиса, что положит конец гражданскому конфликту и драме сирийского народа", - указали в МИД.

В пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри согласовали в Женеве пакет из пяти документов, призванных утвердить режим прекращения боевых действий в Сирии и заложить основу для возобновления политической процесса.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Кризис в Сирии
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Илюмжинов в письме Обаме попросил предоставить ему гражданство США
2
В Москве в отделении Сбербанка охранник совершил самоубийство
3
Минобороны РФ впервые опубликовало видео боевых возможностей "Арматы"
4
Автомобиль Надежды Савченко попал в ДТП в Киеве
5
Скончался создатель мультфильма "Жил-был пес" Эдуард Назаров
6
Трамп: Клинтон совершила крупнейшую ошибку за всю президентскую гонку
7
СМИ: группировка "Ахрар аш-Шам" заявила об отказе от перемирия в Сирии
Темы дня
Реклама