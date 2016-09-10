Клинтон извинилась за свои высказывания в адрес сторонников Трампа

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон извинилась за то, что накануне назвала половину сторонников своего соперника Дональда Трампа "гомофобами, сексистами и исламофобами". Об этом говорится в заявлении экс-госсекретаря.

"Вчера вечером я использовала (выражение) "грубо говоря", и это было не самой лучшей задумкой. Я сожалею, что сказала "половина", это было неправильно", - отмечается в сообщении, опубликованном избирательным штабом Клинтон.

Она назвала "заслуживающим сожаления" то, что бизнесмен берет к себе на работу поборников ультраправого движения, а сторонники превосходства белой расы считают его "защитником своих ценностей". "Прискорбно, что Трамп построил свою кампанию в значительной степени на предрассудках и паранойе, - уверена бывшая первая леди. - Я не прекращу указывать на нетерпимость и расистскую риторику в этой избирательной кампании".

Политик также отметила, что многие сторонники республиканца являются "трудолюбивыми американцами, которые не чувствуют, что экономика и политическая система страны помогают им".

Клинтон считает риторику Трампа оскорбительной

Клинтон назвала сторонников Трампа "гомофобами, сексистами и исламофобами" на мероприятии по сбору средств на проведение избирательной кампании.

СПЕЦПРОЕКТ Выбор Америки: кто претендует на главный пост в США О том, кто может стать 45-м президентом Соединенных Штатов, а также тонкостях избирательной системы – в специальном проекте ТАСС

"Грубо говоря, половину сторонников Трампа можно отнести к, как я ее называю, "группке людей, заслуживающих сожаления", - приводит ее слова телеканал ABC. - Расисты, сексисты, гомофобы, ксенофобы, исламофобы".

"К сожалению, такие люди есть, и он (Трамп) их поддерживает. Он выступает с одобрением их интернет-сайтов, которые раньше посещали 11 тыс. пользователей, а теперь уже 11 млн. Его риторика в (соцсети) Twitter является оскорбительной, ненавистной и подлой, - считает экс-госсекретарь. - Некоторые из этих людей неисправимы, но, к счастью, они не являются Америкой".

Руководитель предвыборной кампании Трампа Келлиэнн Конуэй уже отреагировала на высказывания бывшей первой леди. "Спустя день после обещаний мотивировать и поднимать настроение (согражданам) Хиллари оскорбляет миллионы американцев", - написала она на своей странице в Twitter, призвав политика извиниться.