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Власти Турции назначили внешнее управление в двух провинциях и 24 уездах

Международная панорама
11 сентября, 10:51 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Кирилл Жаров
Причиной таких действий МВД являются подозрения в том, что чиновники сотрудничали и действовали в интересах Рабочей партии Курдистана
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АНКАРА, 11 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. МВД Турции сменило 28 руководителей регионов из-за их связей с террористическими организациями. Об этом говорится в распространенном заявлении министерства.

По данным ведомства, сменились главы муниципалитетов двух провинций (Хаккяри и Батман на юго-востоке страны), 24 уездов в различных провинциях восточной части Турции, а также двух крупных сел. Значительная часть лишившихся прежнего руководства регионов расположена в населенной преимущественно курдами части страны. На их места назначены доверенные лица государства. В числе смещенных руководителей трое являются членами правящей Партии справедливости и развития, один член Партии националистического движения.

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Причиной таких действий МВД являются подозрения в том, что эти чиновники сотрудничали и действовали в интересах Рабочей партии Курдистана (РПК, считается в Турции террористической) и ФЕТО ("Террористической организации фетхуллахистов" исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена). "28 глав муниципалитетов отстранены от работы в рамках расследования оказываемой ими помощи и поддержки РПК и ФЕТО. Из них 24 по делам РПК, четыре - ФЕТО", - отмечается в заявлении МВД.

"Основная задача государства - принимать меры против тех, кто узурпирует власть, придя к ней через народное голосование, кто злоупотребляет выплачиваемыми народом налогами и демократической обстановкой в стране и попадает под влияние террористических группировок, стремящихся нарушить единство Турции", - указали в ведомстве.

Первая информация о назначении доверенных лиц в регионы поступила 8 сентября. Тогда речь шла о смене руководителей управ в уездах Сур и Сильван провинции Диярбакыр. Эти уезды также отмечены в нынешнем заявлении МВД. Кроме того, по данным телеканала NTV, в настоящее время в регионах, где произошли замены, полиция начала спецоперации с обысками в муниципалитетах, а 12 из смещенных руководителей находятся под арестом.

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