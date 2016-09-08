СМИ: власти Турции отозвали лицензии более 11 тыс. учителей

АНКАРА, 8 сентября. /ТАСС/. Власти Турции отстранили от работы 11,5 тыс. учителей, подозреваемых в связях с Рабочей партией Курдистана (РПК).

Об этом сообщило агентство Reuters.

Как отмечает агентство, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым посетил в выходные юго-восток Турции, где большинство населения составляют курды. По итогам поездки он заявил, что около 14 тысяч учителей связаны с РПК.

РПК с 1984 года ведет вооруженную борьбу с властями Турции за предоставление независимости турецкому Курдистану. В 2013 году стороны заключили соглашение о перемирии и прекращении огня. Однако в июле 2015 года боевые действия в Курдистане возобновились и стали самыми масштабными с 90-х годов.

РПК признана в Турции террористической организацией.

Попытка госпереворота

Власти обратили пристальное внимание на силовые и общественные структуры страны после попытки государственного переворота. В ночь на 16 июля в Турции группа мятежников попыталась захватить власть, основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле.

Впоследствии руководство страны сообщило, что путч подавлен, в результате противостояния погибло более 250 человек, не считая путчистов, более 2 тысяч получили ранения.

После этого правительство начало масштабные чистки госаппарата и других структур от лиц, оказывавших поддержку ФЕТО ("Террористическая организация фетхуллахистов") и опальному богослову Фетхуллаху Гюлену, которого Анкара называет непосредственным автором попытки переворота. В частности, было закрыто несколько тысяч коммерческих образовательных учреждений, считающихся связанными с Гюленом.

11 августа более 27 тысяч преподавателей и сотрудников учебных заведений в Турции лишились разрешений на работу в связи с расследованием попытки путча.

20 июля также стало известно, что высший совет по образованию Турции ввел до особого распоряжения запрет на выезды за рубеж для представителей профессорско-преподавательского состава вузов страны, потребовал их немедленного возвращения на родину, а также заморозил все назначения в вузах. Pапрет на назначения также распространяется на ректоров государственных и частных вузов. Были отстранены от должности ректоры четырех университетов страны.

Ранее сообщалось, что совет призвал отправить в отставку 1577 деканов и профессоров государственных и частных вузов, это фактически весь профессорско-преподавательский состав учебных заведений республики.