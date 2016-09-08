СМИ: в Турции задержаны 16 бизнесменов по подозрению в связях с Гюленом

АНКАРА, 8 сентября. /ТАСС/. Власти Турции арестовали сегодня 16 бизнесменов, подозреваемых в связях с "Террористической организацией фетхуллахистов" (ФЕТО - Прим. ТАСС). Об этом сообщает газета Hürriyet.

В августе генпрокуратура Стамбула арестовала имущество 187 предпринимателей, подозреваемых в связях с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом. Бизнесменов подозревают в оказании финансовой помощи ФЕТО. Ранее прокуратура выдала ордер на арест этих же предпринимателей.

Спецоперация по задержанию сторонников Гюлена началась в четверг утром в стамбульских районах Фатих, Шишли, Каитхане, Пендик и Шиле. Она проводилась филиалом департамента полиции по борьбе с финансовыми преступлениями.

Анкара заявляет, что прямую ответственность за попытку переворота несет Гюлен, с 1999 года проживающий в США, и члены ФЕТО. В результате начатых властями после попытки путча чисток госаппарата на данный момент под арестом находятся 16 тыс. человек, обвиненных в связях с ФЕТО. Более 81 тыс. госслужащих временно отстранены от работы или уволены.

Попытка госпереворота произошла в Турции в ночь на 16 июля. Мятеж устроила группа солдат и офицеров из вооруженных сил Турции. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Тогда погибли 246 человек, не считая путчистов, более 2 тыс. получили ранения.