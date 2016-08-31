Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 65.25
€ 72.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президенты США и Турции обсудят вопрос об экстрадиции Гюлена на саммите G20

Международная панорама
31 августа, 13:53 UTC+3
"Мы ожидаем, что он (Гюлен) будет выдан, и что в ожидании экстрадиции он будет помещен под стражу", - заявил представитель президента Турции Ибрагим Калын
Материал из 1 страницы

АНКАРА, 31 августа. /ТАСС/. Президент США Барак Обама и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудят на саммите G20 турецкий запрос об экстрадиции проживающего в Соединенных Штатах мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого власти Анкары обвиняют в организации попытки переворота 15 июля. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на представителя президента Турции Ибрагим Калын.

Смотрите также
Турция не передавала США доказательств связи Гюлена с попыткой переворота

"Вопрос об экстрадиции лидера террористической организации Фетхуллаха Гюлена, конечно, также будет находиться в повестке дня, - сказал представитель Эрдогана, касаясь переговоров Обамы и Эрдогана на саммите "Группы двадцати", который пройдет в китайском городе Ханчжоу 4-5 сентября.

Ибрагим Калын добавил, что тему выдачи Гюлена президент Эрдоган обсуждал на прошлой неделе с вице-президентом США Джозефом Байденом, и что об итогах этих переговоров было доложено президенту Обаме. "Мы ожидаем, что он (Гюлен) будет выдан, и что в ожидании экстрадиции он будет помещен под стражу. В настоящее время он продолжает свою деятельность", - сказал представитель Эрдогана.

В ночь на 16 июля в Турции группа мятежников совершила попытку госпереворота. В организации путча турецкие власти обвиняют сторонников 75-летнего мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена, который с 1999 года проживает в штате Пенсильвания и имеет постоянный вид на жительство в США.

Анкара неоднократно направляла США запрос об экстрадиции оппозиционера, проживающего в американском штате Пенсильвания с 1999 года. Во время своего визита в Турцию на прошлой неделе вице-президент Джозеф Байден заявил, что у правительства США нет оснований защищать Гюлена, однако добавил, что решение о его экстрадиции может принять только суд.

Смотрите также
Фетхуллах Гюлен
Оппозиционер и проповедник: что известно о мусульманском богослове Фетхуллахе Гюлене

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Попытка государственного переворота в Турции
Страны
США Турция
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Импичмент "железной даме": как в Бразилии пытаются отправить в отставку президента
7
ООН считает эвакуацию пригорода Дамаска нарушением международного гуманитарного права
7
Заседание бразильского сената с участием Руссефф продлилось более 14 часов
Выборы-2016
Узнай, как в мире выбирают парламент
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Турист из Москвы не заявлял в полицию на бросивших его в красноярских горах товарищей
2
Турист из Москвы опроверг информацию о том, что его бросили в горах друзья
3
Туристы из Москвы бросили раненого товарища в красноярских горах, чтобы успеть на самолет
4
Что ждет пенсионную систему России
5
В Подмосковье из пневматики убит адвокат из Ростовской области
6
Эксперты: Запад ищет выход из тупика, в который сам завел отношения с РФ
7
В Молдавии кандидатом в президенты стал политик, выступающий за ликвидацию страны
Темы дня
Реклама