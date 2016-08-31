Президенты США и Турции обсудят вопрос об экстрадиции Гюлена на саммите G20

АНКАРА, 31 августа. /ТАСС/. Президент США Барак Обама и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудят на саммите G20 турецкий запрос об экстрадиции проживающего в Соединенных Штатах мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого власти Анкары обвиняют в организации попытки переворота 15 июля. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на представителя президента Турции Ибрагим Калын.

"Вопрос об экстрадиции лидера террористической организации Фетхуллаха Гюлена, конечно, также будет находиться в повестке дня, - сказал представитель Эрдогана, касаясь переговоров Обамы и Эрдогана на саммите "Группы двадцати", который пройдет в китайском городе Ханчжоу 4-5 сентября.

Ибрагим Калын добавил, что тему выдачи Гюлена президент Эрдоган обсуждал на прошлой неделе с вице-президентом США Джозефом Байденом, и что об итогах этих переговоров было доложено президенту Обаме. "Мы ожидаем, что он (Гюлен) будет выдан, и что в ожидании экстрадиции он будет помещен под стражу. В настоящее время он продолжает свою деятельность", - сказал представитель Эрдогана.

В ночь на 16 июля в Турции группа мятежников совершила попытку госпереворота. В организации путча турецкие власти обвиняют сторонников 75-летнего мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена, который с 1999 года проживает в штате Пенсильвания и имеет постоянный вид на жительство в США.

Анкара неоднократно направляла США запрос об экстрадиции оппозиционера, проживающего в американском штате Пенсильвания с 1999 года. Во время своего визита в Турцию на прошлой неделе вице-президент Джозеф Байден заявил, что у правительства США нет оснований защищать Гюлена, однако добавил, что решение о его экстрадиции может принять только суд.