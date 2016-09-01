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Турецкие власти изъяли недвижимость Гюлена на сумму $4 млрд

Международная панорама
1 сентября, 16:11 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Кирилл Жаров
В казну передано 2514 объектов недвижимости. Есть еще около полутора тысяч объектов недвижимости, которые тоже отойдут государству, отметил министр экологии и градостроительства Турции
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АНКАРА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Более 2,5 тысячи объектов недвижимого имущества, принадлежавшего "Террористической организации фетхуллахистов" (ФЕТО) в Турции, отошли государству. Об этом в четверг сообщил Анатолийскому агентству министр экологии и градостроительства Мехмет Озхасеки.

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"В казну передано 2514 объектов недвижимости. В Главное управление фондов передано 2083 объекта. Стоимость этого имущества огромна. В казну поступило недвижимости на 8,3 млрд лир ($2,7 млрд), в фонды - на 2,7 млрд лир ($900 тысяч)", - сказал он. Министр отметил, что есть еще около полутора тысяч объектов недвижимости, ассоциированной с ФЕТО, которые тоже отойдут государству. Общая стоимость всего этого имущества, по его словам, составляет 12 млрд лир (около $4 млрд).

ФЕТО - собирательное название ряда организаций, которые связаны с движением "Хизмет" Фетхуллаха Гюлена. Этого исламского проповедника и его сторонников Анкара обвиняет в непосредственной причастности к попытке путча 15 июля. В конце июля, принимая меры по противодействию ФЕТО, власти Турции в законодательном порядке закрыли несколько тысяч организаций, связанных с "фетхуллахистами". Среди них большое количество школ, университеты, больницы, общественные объединения, СМИ.

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