Турецкие власти изъяли недвижимость Гюлена на сумму $4 млрд

Ученые обнаружили в Гренландии древнейшие ископаемые возрастом 3,7 млрд летНаука 1 сентября, 17:44
Цена нефти марки Brent на ICE упала ниже $46 за баррель впервые с 12 августа 2016 г.Экономика и бизнес 1 сентября, 17:24
Эксперт: ЦСКА и "Зенит" не усилились по итогам трансферного окнаСпорт 1 сентября, 17:16
В селе Учкекен КЧР в День знаний открылась новая современная школа на 408 местНовости партнеров 1 сентября, 17:12
"Уроки футбола" с участием знаменитых спортсменов прошли в городах-организаторах ЧМ-2018Спорт 1 сентября, 17:10
Коммерческие автобусы Москвы оборудовали тревожными кнопкамиМосква 1 сентября, 17:03
МПК отказал более 175 россиянам в индивидуальном допуске на ПаралимпиадуСпорт 1 сентября, 17:00
Суд в Киеве выдал ордер на арест Сергея ШойгуМеждународная панорама 1 сентября, 16:49
Исследователи из Дании и США: витамин С может помочь в лечении лейкемииНаука 1 сентября, 16:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АНКАРА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Более 2,5 тысячи объектов недвижимого имущества, принадлежавшего "Террористической организации фетхуллахистов" (ФЕТО) в Турции, отошли государству. Об этом в четверг сообщил Анатолийскому агентству министр экологии и градостроительства Мехмет Озхасеки.
"В казну передано 2514 объектов недвижимости. В Главное управление фондов передано 2083 объекта. Стоимость этого имущества огромна. В казну поступило недвижимости на 8,3 млрд лир ($2,7 млрд), в фонды - на 2,7 млрд лир ($900 тысяч)", - сказал он. Министр отметил, что есть еще около полутора тысяч объектов недвижимости, ассоциированной с ФЕТО, которые тоже отойдут государству. Общая стоимость всего этого имущества, по его словам, составляет 12 млрд лир (около $4 млрд).
ФЕТО - собирательное название ряда организаций, которые связаны с движением "Хизмет" Фетхуллаха Гюлена. Этого исламского проповедника и его сторонников Анкара обвиняет в непосредственной причастности к попытке путча 15 июля. В конце июля, принимая меры по противодействию ФЕТО, власти Турции в законодательном порядке закрыли несколько тысяч организаций, связанных с "фетхуллахистами". Среди них большое количество школ, университеты, больницы, общественные объединения, СМИ.