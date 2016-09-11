Развитие Союзного государства зависит от итогов выборов в Белоруссии и РФ

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Развитие Союзного государства России и Белоруссии во многом зависит от итогов парламентских выборов двух стран: в республике они проходят в воскресенье, а в РФ состоятся через неделю. Такое мнение высказал журналистам посол Республики Беларусь в России Игорь Петришенко.

"Сегодня для моей страны важный день - мы выбираем парламент шестого созыва, - сказал дипломат. - Очень важно, чтобы депутаты, которые будут избраны, работали над тем, чтобы укреплять правовые основа государства".

Он отметил, что Москва и Минск тесно взаимодействуют в рамках Союзного государства.

"Из вновь избранного сегодня парламента будет создана парламентская депутация для формирования нашего представительства в Парламентском собрании союза, - отметил посол. - А ровно через неделю состоятся выборы депутатов в Государственную думу, по итогам которых также будет сформировано российское представительство в Союзном государстве". "Именно от их слаженной целенаправленной работы зависит дальнейшее формирование и развитие правовых основ Союзного государства", - подчеркнул Петришенко.

Он напомнил, что в воскресенье с 8 утра до 8 вечера на территории РФ работают четыре избирательных участка: в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде и Ростове-на-Дону. "Мы постарались создать надлежащие условия для комфортного выполнения своего гражданского долга, - обратил внимание посол. - Также, по сложившейся традиции, два члена нашей участковой избирательной комиссии вчера выехали в Сочи для того, чтобы граждане Белоруссии, которые сейчас отдыхают в санатории "Беларусь", могли бы выполнить свой гражданский долг и принять участие в выборах".

В Белоруссии выбирают депутатов Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания, на 110 мест в претендуют более 480 кандидатов. Срок полномочий членов Палаты представителей Национального собрания составляет четыре года.