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В Белоруссии открылись участки на выборах депутатов парламента

Международная панорама
11 сентября, 8:11 UTC+3 МИНСК 11, сентября. /ТАСС
По данным ЦИК, на 110 мест в Палате представителей претендуют 484 кандидата
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© Виктор Драчев/ТАСС, архив

МИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Более шести тысяч участков на выборах депутатов Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания открылись в Белоруссии. 47 участков из них организованы за пределами республики.

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"Голосование на выборах депутатов пройдет на 6018 избирательных участках, на которых смогут проголосовать около 7 млн белорусских избирателей", - заявили в ЦИК республики.

На избирательных участках уже присутствуют национальные и международные наблюдатели. Традиционно рядом с помещениями, где проходит голосование, развернулись торговые точки, куда избиратели с удовольствием приходят за покупками. Местные власти пообещали устроить на выборах праздник, пригласив во многих случаях на участки коллективы художественной самодеятельности.

По данным ЦИК, на 110 мест в Палате представителей претендуют 484 кандидата. В отдельных избирательных округах, в частности в Минске, за одно место будут бороться шесть - семь человек. Выборы признаются состоявшимися, если в голосовании участвовали более половины избирателей одномандатного округа. Победившим считается кандидат, получивший наибольшее число голосов.

Избирательные участки на парламентских выборах закроются в 20:00 по местному времени (совпадает с московским). Ожидается, что предварительные итоги голосования глава ЦИК Лидия Ермошина подведет ночью.

Срок полномочий членов Палаты представителей Национального собрания составляет четыре года.

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