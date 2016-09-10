24% избирателей досрочно проголосовали на парламентских выборах в Белоруссии

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МИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Чуть более 24% белорусских избирателей приняли участие в досрочном голосовании на выборах депутатов Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания Белоруссии. Об этом сообщили в субботу в Центризбиркоме (ЦИК) республики.
"По итогам четырех дней досрочно проголосовали 24,31% избирателей, включенных списки", - отметили в белорусском ЦИК.
ЦИК прогнозирует, что по итогам пяти дней может проголосовать до 30% избирателей, включенных в списки. Для того, чтобы выборы состоялись, в них должны принять участие более половины избирателей, имеющих право голоса. На выборах президента Белоруссии осенью 2015 года досрочно проголосовали 36% белорусских избирателей.
Досрочное голосование на выборах в Палату представителей (нижнюю палату) парламента Белоруссии проходит с 6 по 10 сентября более чем на 6 тысячах участков. Основной день голосования - 11 сентября. В избирательные списки внесены почти 7 млн человек. На 110 депутатских мест претендуют 485 кандидатов.