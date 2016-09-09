ЦИК Белоруссии: оппозиции не удастся дестабилизировать обстановку на выборах

МИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Организаторы парламентских выборов в Белоруссии уверены, что население страны не поддержит возможные попытки отдельных представителей белорусской оппозиции дестабилизировать ситуацию после голосования. Об этом заявила в пятницу в интервью ТАСС председатель Центризбиркома (ЦИК) республики Лидия Ермошина.

"В обществе всегда существует разные мнения. Но думаю, что население страны ценит существующие мир и благополучие гораздо больше, чем оппозиционных кандидатов", - отметила она.

Вместе с тем, по словам Ермошиной, нужно быть всегда готовым к различному развитию событий. "Думаю, что риски есть всегда. Только неразумный человек не может к ним готовиться", - сказала председатель ЦИК.

Она напомнила, что в ходе предыдущих парламентских кампаний представители оппозиционных партий, критикуя избирательную систему страны, перед голосованием снимались с выборов. В этот раз, за исключением нескольких случаев, оппозиция продолжает участвовать в кампании. "Почему они не снялись? Я думаю, что здесь является самым главным то, что эта акция была осуждена, прежде всего, их зарубежным покровителями", - заявила Ермошина. "Потому что на территории Европы это не принято. Партии должны участвовать в выборах всегда", - сказала глава ЦИК Белоруссии.

Нормализация отношений с Западом

Позитивные оценки наблюдателей от ОБСЕ о парламентских выборах в Белоруссии могут способствовать нормализации отношений республики с Западом. Об этом ТАСС также заявила Лидия Ермошина.

"Мне хотелось, чтобы все это повлияло позитивно (на отношения)", - подчеркнула она, адресовав политикам вопрос о том, как могут развиваться события на самом деле.

Вместе с тем главу ЦИК насторожил ряд моментов в промежуточном отчете миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ). "Например, там есть даже то, что вообще не соответствует действительности, и имеются ссылки на анонимные источники без предъявления доказательств", - подчеркнула Ермошина. В частности, она назвала "полной неправдой" утверждение о том, что "регистрация кандидатов в депутаты осуществлялось без наблюдателей".

БДИПЧ ОБСЕ представлена на парламентских выборах в Белоруссии 341 наблюдателем. В промежуточном отчете наблюдатели от этой миссии отметили, что лишь "незначительная часть лиц, выдвинутых оппозиционными организациями, стали членами избирательных комиссий", а местным наблюдателям "не было позволено наблюдать за процессом регистрации кандидатов".

Выборы депутатов Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания Белоруссии пройдут 11 сентября. На 110 мест в парламенте претендуют 488 кандидатов. С 6 по 10 сентября в республике проходит досрочное голосование. За три дня на избирательные участки пришли 16,7% избирателей, включенных в списки для голосования.