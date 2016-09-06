ЦИК Белоруссии: кампания по выборам в парламент проходит гласно и открыто

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МИНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Кампания по выборам в Палату представителей Национального собрания (нижнюю палату парламента) Белоруссии проходит в условиях гласности и прозрачности. Об этом заявила во вторник журналистам после встречи с президентом Александром Лукашенко председатель Центризбиркома Лидия Ермошина.
"Глава государства удовлетворен тем, что выборы проходят при столь широком наблюдении, - сообщила она. - В избирательных комиссиях аккредитовано более 35 тысяч национальных наблюдателей, в Центральной комиссии - более 800 международных наблюдателей. Мы ожидаем около 1 тысячи международных наблюдателей. Все это говорит о том, что выборы проходят в условиях гласности, прозрачности".
Ермошина отметила, что Россия, например, пригласила на выборы в Госдуму около 400 наблюдателей от ОБСЕ. "Такое же количество мы ожидаем и в Белоруссии. Это говорит о том, что плотность международного наблюдения у нас будет намного выше, чем в России, не говоря уже о США, которые тоже в этом году проводят очень важную избирательную кампанию по выборам президента, - сказала она. - Поэтому мы можем говорить о том, что наша страна придерживается важнейших международных стандартов".
Парламентские выборы пройдут в Белоруссии 11 сентября.