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МПА СНГ: Минск готов провести выборы прозрачно и демократично

Международная панорама
10 сентября, 10:49 UTC+3 МИНСК МИНСК 10, сентября. /ТАСС
По словам председателя Палаты представителей Национального собрания, в республике созданы все условия для того, чтобы эти выборы прошли "свободно, прозрачно, демократично"
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МИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Белоруссия создала необходимые условия для проведения открытых и демократичных выборов в парламент страны. Об этом заявил в субботу координатор группы наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ Владимир Божко.

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"Впечатляет работа, проведенная белорусской стороной, белорусскими властями по обеспечению прозрачности, доступности и демократичности проводимых выборов", - отметил координатор наблюдателей, встречаясь с председателем Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания Владимиром Андрейченко.

Божко проинформировал, что в состав группы наблюдателей от МПА СНГ вошли более 40 человек, которые представляют Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Молдавию, Россию и Таджикистан. В день голосования, 11 сентября, наблюдатели от МПА СНГ будут наблюдать за ходом голосования на Минске, Минской, Гродненской, Брестской, Витебской и Могилевской областях, а также на зарубежных избирательных участках в Баку, Ереване, Кишиневе, Москве и Санкт-Петербурге.

Спикер нижней палаты белорусского парламента заверил, что в республике созданы все условия для того, чтобы эти выборы прошли "свободно, прозрачно, демократично". "Мы уверены в том, что выборы пройдут в соответствии с нашим белорусским законодательством, которое учитывает международные нормы и международные обязательства нашей страны", - заявил глава Палаты представителей.

Выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии пройдут 11 сентября. На 110 мест в парламенте претендуют 484 кандидата. За четыре дня досрочного голосования на избирательные участки пришло около 25% избирателей.

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