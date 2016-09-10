МПА СНГ: Минск готов провести выборы прозрачно и демократично

Полицейским в английском графстве Уэст-Мидлендс могут разрешить носить паранджуОбщество 10 сентября, 11:31
Пушков: отказ Киева проводить выборы в Госдуму - продолжение тупикового курсаПолитика 10 сентября, 11:26
ТОП-10 оружейных новинок "Армии-2016"Армия и ОПК 10 сентября, 11:00
Биатлонист Латыпов избежал дисквалификации за использование мельдонияСпорт 10 сентября, 10:46
Штайнмайер призвал все стороны конфликта в Сирии соблюдать договоренности между РФ и СШАМеждународная панорама 10 сентября, 10:42
Ударный робот "Вихрь" повысит боевую мощь тактических подразделений ВС РФАрмия и ОПК 10 сентября, 10:40
В Москве задержаны подозреваемые в краже шуб из магазина на 13 млн рублейПроисшествия 10 сентября, 10:35
Возможности формируемого Уральского танкового батальона впервые представят в ЕкатеринбургеНовости Урала 10 сентября, 10:33
Косачев: шанс на возврат сирийской драмы в политическое русло велик как никогда ранееПолитика 10 сентября, 10:25
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Белоруссия создала необходимые условия для проведения открытых и демократичных выборов в парламент страны. Об этом заявил в субботу координатор группы наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ Владимир Божко.
"Впечатляет работа, проведенная белорусской стороной, белорусскими властями по обеспечению прозрачности, доступности и демократичности проводимых выборов", - отметил координатор наблюдателей, встречаясь с председателем Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания Владимиром Андрейченко.
Божко проинформировал, что в состав группы наблюдателей от МПА СНГ вошли более 40 человек, которые представляют Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Молдавию, Россию и Таджикистан. В день голосования, 11 сентября, наблюдатели от МПА СНГ будут наблюдать за ходом голосования на Минске, Минской, Гродненской, Брестской, Витебской и Могилевской областях, а также на зарубежных избирательных участках в Баку, Ереване, Кишиневе, Москве и Санкт-Петербурге.
Спикер нижней палаты белорусского парламента заверил, что в республике созданы все условия для того, чтобы эти выборы прошли "свободно, прозрачно, демократично". "Мы уверены в том, что выборы пройдут в соответствии с нашим белорусским законодательством, которое учитывает международные нормы и международные обязательства нашей страны", - заявил глава Палаты представителей.
Выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии пройдут 11 сентября. На 110 мест в парламенте претендуют 484 кандидата. За четыре дня досрочного голосования на избирательные участки пришло около 25% избирателей.