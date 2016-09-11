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Президент Грузии: теракты 11 сентября в США были направлены на запугивание всего мира

Международная панорама
11 сентября, 11:59 UTC+3 ТБИЛИСИ /Корр. ТАСС, Тенгиз Пачкория
По словам Маргвелашвили, "в сентябре 2001 года народ США проявил мужество и твердость"
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ТБИЛИСИ, 11 сентября. /Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория/. Террористические акты 11 сентября 2001 года были направлены на запугивание не только жителей США, но и всего цивилизованного мира. Об этом говорится в послании президента Грузии Георгия Маргвелашвили, направленном президенту США Бараку Обаме.

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"Прошло 15 лет после этого ужасного теракта, приведшего к гибели тысяч людей. Это было тяжелейшее преступление, направленное против общечеловеческих ценностей, против мира и стабильности", - следует из опубликованного пресс-службой президента Грузии документа.

По словам Маргвелашвили, "в сентябре 2001 года народ США проявил мужество и твердость". "Сегодня, в день 15-й годовщины трагедии 11 сентября, Грузия чтит память тех, кто погиб тогда в результате теракта. Грузинские миротворцы вместе с американскими военными несут службу в Афганистане во имя утверждения мира и стабильности во всем мире", - отметил президент. Он также выразил надежду на то, что "всеобщими усилиями можно добиться победы над терроризмом - опасностью для всего мира".

11 сентября 2001 года 19 боевиков из террористической сети "Аль-Каида" (запрещена в РФ) захватили четыре пассажирских лайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра, еще один - на здание Пентагона в пригороде Вашингтона, а четвертый захваченный самолет также двигался в сторону Вашингтона, но разбился недалеко от города Шенксвилл в штате Пенсильвания. В результате терактов, помимо самих боевиков, погибли 2977 мужчин, женщин и детей, в том числе 72 полицейских.

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