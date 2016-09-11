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Лукашенко: Белоруссия не выстраивает отношения с Западом в ущерб РФ

Международная панорама
11 сентября, 14:19 UTC+3 МИНСК МИНСК 11, сентября. /ТАСС
Президент Белоруссии также указал, что у республики судьба быть мостом между Востоком и Западом
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МИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Белоруссия, выстраивая отношения с Западом, стремится не навредить России. Об этом заявил в воскресенье журналистам белорусский президент Александр Лукашенко на избирательном участке после голосования на парламентских выборах.

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"Полная глупость. У нас в крови - жить с соседями в дружбе, согласии, не преподносить им излишних сюрпризов", - сказал он. По словам главы государства, говорить о том, что "мы начали диалог с Западом в ущерб нашему восточному брату - упаси Бог". "Никакого ущерба здесь нет и быть не может", - подчеркнул он.

Лукашенко указал, что у Белоруссии судьба быть мостом между Востоком и Западом. "А пока мы находимся между этими монстрами, Евросоюзом и Россией, а еще дальше - Китаем, нам придется играть эту роль", - отметил он.

Президент напомнил, что его страна проводит многовекторную политику. "Не думаю, что найдется белорус, который будет ее критиковать", - добавил он.

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