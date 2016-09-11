На парламентских выборах в Белоруссии на 12:00 проголосовали более 42% избирателей

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МИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей на парламентских выборах в Белоруссии на 12:00 (время совпадает с московским) достигла 42,3%. Об этом сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина.
По ее словам, "в ряде избирательных округов выборы уже признаны состоявшимися", где на участках уже проголосовали свыше 50% зарегистрированных граждан. В частности, выборы с учетом досрочного голосования состоялись в Витебской области, отметила Ермошина.
Согласно законодательству, для того, чтобы выборы были признаны состоявшимися, необходимо участие в них не менее 50% избирателей.
В свою очередь глава миссии, председатель Исполнительного комитета Содружества Сергей Лебедев заявил, что парламентские выборы в Белоруссии проходят на высоком организационном уровне, каких-либо серьезных нарушений наблюдателями от СНГ не зафиксировано.
"Нас впечатляет то, что идет спокойная, хорошо организованная избирательная кампания", - отметил он.
Лебедев проинформировал, что ему довелось контактировать с западными наблюдателями, в частности поговорить на некоторых участках с представителями миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). "Радует, что и у нас впечатления позитивные, - сказал он. - Я пожелал им, чтобы и завтра у них (при оглашении отчета о наблюдении - прим. ТАСС) также были позитивные впечатления".
В свою очередь генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Рашид Алимов тоже заявил, что у возглавляемой им делегации наблюдателей складываются "очень хорошие впечатления" о выборах. "Мы видим, что в белорусском обществе царит хорошее настроение", - сообщил он.