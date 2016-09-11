Наблюдатели из РФ: выборы в Белоруссии проходят без нарушений

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Парламентские выборы в Белоруссии проходят в соответствии с законодательством, нарушений не зафиксировано. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС член ЦИК России Сиябшах Шапиев, который следит за ходом голосования в составе миссии наблюдателей от СНГ.
"Никаких нарушений мы не видели, все аккуратно, в соответствии с законодательством", - сказал он.
Как сообщается на сайте ЦИК РФ, представители комиссии работают также в составе международной миссии наблюдения Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.
Ранее Центризбирком Белоруссии сообщил, что выборы в Палату представителей (нижнюю палату) Национального собрания республики признаны состоявшимися. Выборы в Белоруссии признаются состоявшимися, если в них приняли участие более половины зарегистрированных избирателей.
По состоянию на 14:00 (по местному времени, совпадает с московским) в голосовании в целом по стране приняло участие 52,49% избирателей. Самая высокая явка, по данным ЦИК, зафиксирована в Гомельской области - 59,01%. 50-процентную планку преодолели все регионы Белоруссии, кроме Минска, где пока проголосовало 41,93% избирателей.
На 110 мест в нижней палате парламента претендуют 484 кандидата. В списки для голосования включено около 7 млн избирателей. Избирательные участки закроются в 20:00. Ожидается, что предварительные итоги глава ЦИК Лидия Ермошина подведет поздно ночью.